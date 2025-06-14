Когда выйдет народный флагман Poco F7 и какие характеристики получит / фото Xiaomi

Запланированный к выходу народный флагман Xiaomi Poco F7 будет отличаться от других девайсов компании наличием топовой батареи. Ожидается, что это будет первый смартфон на глобальном рынке с аккумулятором емкостью 7550 мАч, пишет Notebookcheck.

Для китайского бренда это заметный апгрейд. Так, актуальный Poco F6 имеет батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт. 

Остальные характеристики Poco F7 будут пересекаться с Redmi Turbo 4 Pro. Смартфон выйдет с 6,83-дюймовым OLED-дисплеем 120 Гц, процессором Snapdragon 8s Gen 4, 12 Гб оперативной памяти и основной камерой 50 Мп с OIS. Упоминается защита IP69, адаптеры Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

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В сети также появились качественные рендеры Poco F7. Блок камер все еще овальный, а вспышка – вытянутая. Сенсоры прикрыты стеклом и разделены зеленой полосой. 

Сроки выхода Poco F7 не раскрываются, но судя по всему, аппарат представят уже в ближайшие недели.

Фото Xiaomi Poco F7 14 июня 2025
Фото Xiaomi Poco F7 14 июня 2025
Фото Xiaomi Poco F7 14 июня 2025
Фото Xiaomi Poco F7 14 июня 2025
Фото Xiaomi Poco F7 14 июня 2025
Фото Xiaomi Poco F7 14 июня 2025

Как УНИАН уже писал, Xiaomi впервые с 2011 года возглавила рынок носимых устройств, обогнав Apple. Успех компании связан с обновлением серий Smart Band и Watch, а также выпуском более доступных продуктов под брендом Redmi.

А ранее в этом месяце компания выпустила один из лучших планшетов по соотношению "цена-качество". При цене около 200 евро покупатели получают экран 2,5K с поддержкой стилуса, батарею 9000 мАч и последнюю версию Android.

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