Судя по всему, аппарат представят уже в ближайшие недели.

Запланированный к выходу народный флагман Xiaomi Poco F7 будет отличаться от других девайсов компании наличием топовой батареи. Ожидается, что это будет первый смартфон на глобальном рынке с аккумулятором емкостью 7550 мАч, пишет Notebookcheck.

Для китайского бренда это заметный апгрейд. Так, актуальный Poco F6 имеет батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт.

Остальные характеристики Poco F7 будут пересекаться с Redmi Turbo 4 Pro. Смартфон выйдет с 6,83-дюймовым OLED-дисплеем 120 Гц, процессором Snapdragon 8s Gen 4, 12 Гб оперативной памяти и основной камерой 50 Мп с OIS. Упоминается защита IP69, адаптеры Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Видео дня

В сети также появились качественные рендеры Poco F7. Блок камер все еще овальный, а вспышка – вытянутая. Сенсоры прикрыты стеклом и разделены зеленой полосой.

Сроки выхода Poco F7 не раскрываются, но судя по всему, аппарат представят уже в ближайшие недели.

Как УНИАН уже писал, Xiaomi впервые с 2011 года возглавила рынок носимых устройств, обогнав Apple. Успех компании связан с обновлением серий Smart Band и Watch, а также выпуском более доступных продуктов под брендом Redmi.

А ранее в этом месяце компания выпустила один из лучших планшетов по соотношению "цена-качество". При цене около 200 евро покупатели получают экран 2,5K с поддержкой стилуса, батарею 9000 мАч и последнюю версию Android.

Вас также могут заинтересовать новости: