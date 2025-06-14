Аналитик считает, что на европейской валюте могут спекулировать.

Курс доллара в Украине в субботу, 14 июня, в большинстве обменников и открытых отделений банков будет находиться в пределах: прием - от 41,10 до 41,40 гривни, а продажа - от 41,45 до 41,80 гривни, прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

При этом, согласно его прогнозу, курс евро будет находиться в пределах коридора: прием - 47,30-47,90 грн/евро, а продажа - 47,95-48,50 грн/евро.

"Евровалюта будет главным инструментом для спекулятивного заработка за счет существенной разницы курсов приема и продажи евровалюты в разных сетях обменных пунктов", - предупредил аналитик.

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Курс доллара в Украине 16 июня

Национальный банк Украины установил на 16 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

При этом официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,69 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта укрепилась на 39 копеек.

В свою очередь директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что до 22 июня коридоры валютных изменений составят 41,6-41,8 грн/долл. и 45,5-47,5 грн/евро на наличном рынке.

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