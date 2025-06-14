Недавно вместе с женой продюсер побывал в Штатах на выпускном дочери.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал о своей семье, приоткрыв завесу над личной жизнью. Он поделился новостями о дочери, завершившей обучение в США, и упомянул сыновей, один из которых сейчас служит в ВСУ.

Как отметил Кондратюк в интервью OBOZ.UA, его дочь Полина окончила один из престижных университетов Америки, получив диплом бакалавра в области "космической инженерии" (Aerospace Engineering). Учебу она проходила в Аризонском государственном университете. По словам продюсера, интерес дочери к науке не случаен - это у нее в крови.

"Я три года учился на астрономии в университете Шевченко, потом перевелся на общую физику и закончил кафедру оптики твердого тела. В школе мой учитель разрешал мне брать телескоп домой, и я буквально заболел астрономией", - вспомнил Кондратюк.

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Кроме того, телеведущий поделился, что в свое время команда "Караоке на Майдане" подарила ему телескоп. С этого момента он и Полина начали вместе наблюдать за звездами.

"Мы много говорили о космосе, смотрели документальные фильмы, например, "Сквозь кротовую нору" с Морганом Фрименом. Что именно ее вдохновило - лучше спросить у нее. Но то, что она максималистка и фанатка обучения, - это точно".

Недавно вместе с женой Кондратюк побывал в США на выпускном дочери.

"Обычно наша поездка происходит в августе, перед новым учебным годом, но сейчас закончился четвертый год ее обучения в колледже, она выпустилась - мы очень хотели разделить с ней эту радость. Но уже отбыли, так сказать, свою поездку к ней в этом году. Теперь будем ждать ее на Новый год", - рассказал продюсер.

Он также упомянул о своих сыновьях. Старший, Сергей, добровольно вступил в ряды украинской армии в сентябре 2023 года и сейчас служит в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Младший сын, как уточнил Игорь, пока не проходит службу, а работает.

"Это все, что могу о них сказать", - лаконично отметил он.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк назвал имя артиста, которого считает самым талантливым участником "Караоке на майдане".

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