Инна также назвала причину расставания.

Победительница 13 сезона романтического проекта "Холостяк" Инна Белень, которая недавно сделала несколько пластических операций, рассказала об изменениях в личной жизни.

В своем Instagram блогерша отметила, что разошлась с бойфрендом, с которым встречалась после отношений с главным героем шоу Александром "Тереном" Будько. Инна также назвала причину такого решения.

"К сожалению или к счастью, именно сложные ситуации, такие как операции, реабилитация, физическое истощение, уязвимость очень четко показывают настоящее отношение. Когда ты не в платье, без макияжа, не в праздничном настроении, сразу видно, кто с тобой ради тебя, а не ради картинки", - написала Белень.

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К слову, в мае девушка впервые показала фото с экс-возлюбленным в сети, однако не рассекречивала имя и лицо мужчины. По словам девушки, они были давно знакомы, но их роман начался лишь несколько месяцев назад. Инна писала, что чувствует себя счастливой рядом с ним, но теперь решила, что им нужно дальше двигаться разными дорогами.

Напомним, ранее стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум на грани расставания.

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