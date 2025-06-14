Исследователи использовали роботизированные водолазные аппараты для изучения золотых монет на морском дне.

Новые археологические данные свидетельствуют, что золотые монеты, найденные в Колумбии в Карибском море возле места "самой богатой кораблекрушения", происходят из испанского галеона "Сан-Хосе", который затонул в 1708 году во время боя с британскими военными кораблями. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что на момент аварии галеон перевозил до 200 тонн золота, серебра и необработанных драгоценностей. По современным оценкам, стоимость сокровища может достигать 17 миллиардов долларов.

Правительство Колумбии надеется восстановить часть артефактов для создания специального музея. Однако есть и другие претенденты на сокровище. В частности правительство Испании заявило, что обломки ее военных кораблей, независимо от возраста, остаются ее собственностью.

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Antiquity, приняли участие ученые из ВМС Колумбии и других государственных учреждений. Они изучали изображения десятков необработанных золотых монет, лежащих на глубине около 600 метров возле обломков. Изображения были сделаны дистанционно управляемыми аппаратами.

Впервые правительство Колумбии объявило об обнаружении "Сан-Хосе" в Карибском море в 2015 году. Обзор был проведен во время четырех экспедиций в течение 2021-2022 годов. Исследование подтвердило, что монеты и обломки вокруг них действительно происходят из затонувшего "Сан-Хосе".

Ученые обнаружили десятки золотых монет (точное количество неизвестно) вместе с другими артефактами: пушками, грузом, предметами быта экипажа 300-летней давности. С помощью высококачественной фотосъемки удалось определить, что монеты имеют в среднем 32,5 мм в диаметре и весят примерно по 27 граммов.

На одной стороне монет изображена вариация Иерусалимского креста - большой крест и четыре меньших вокруг, а также щит с замками и львами. На обороте - "Коронованные Геркулесовы столбы над волнами моря". Сравнив визуальные данные с колониальными записями, исследователи пришли к выводу, что монеты действительно происходят из "Сан-Хосе".

Главный автор исследования, археолог из Морской академии имени Альмиранте Падильи в Картахене и Колумбийского института антропологии и истории в Боготе Даниэла Варгас Ариса объяснила, что такие монеты часто вырезались вручную из слитков золота или серебра.

"Монеты неправильной формы, чеканенные вручную, известные как cobs на английском языке и macuquinas на испанском, служили основной валютой в Америке более двух веков", - пояснила она.

Что известно о катастрофе "Сан-Хосе"

Корабль "Сан-Хосе" считается одной из самых ценных находок в истории. Однако ведутся ожесточенные юридические споры относительно того, кому принадлежит право на подъем сокровища - хотя даже не известно, возможно ли это технически.

Колумбия надеется частично продать сокровища для финансирования археологической операции по подъему всего корабля. Но местное законодательство может запретить продажу любых объектов, которые имеют историческую ценность. Испания настаивает на том, что судно и все его сокровища принадлежат ей согласно международной Конвенции ООН по морскому праву, которая защищает военные суда. Однако Колумбия эту конвенцию не ратифицировала.

Галеон "Сан-Хосе" возглавлял сокровищную флотилию из 18 кораблей, которая 8 июня 1708 года вышла из Картахены в Европу. Тогда на него напала эскадра из пяти британских военных кораблей. Несмотря на сопротивление, Сан-Хосе взорвался и затонул после детонации пороховых запасов. Большинство испанских кораблей бежали в Картахенскую гавань.

Другие интересные находки

Как сообщал ранее УНИАН, на границе Аргентины и Чили была обнаружена одна из крупнейших в мире золотых шахт, которую эксперты назвали "одним из важнейших открытий за последние 30 лет". На высоте более 5000 м в самом сердце Анд команда из трех сотен рабочих проводила разведку и открыла сокровищницу драгоценных металлов. Первоначальные оценки подтвердили наличие там примерно 900-1400 тонн золота. Одно только это золото составляет потенциальную стоимость в 62 млрд евро без учета затрат на добычу.

Также стало известно, что среди сокровищ Вильены - коллекции золотых артефактов, найденной более 60 лет назад в испанской Аликанте, - были спрятаны два предмета, которые оказались значительно более примечательными, чем их позолоченные аналоги. Это ржавый браслет и небольшая полая полусфера, которая могла быть частью скипетра или рукояти меча. Ученые обнаружили, что они сделаны из железа, добытого из метеорита.

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