Израиль ликвидировал восемь ключевых генералов Ирана, - Clash Report

Израиль нанес сокрушительный удар по руководству Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. Подтверждена гибель ключевых генералов, пишет Clash Report.
По данным издания, в результате масштабных израильских ударов погибли высокопоставленные командиры КСИР и руководства вооруженных сил Ирана. Это один из самых серьезных ударов по военному командованию Исламской Республики за последние десятилетия.
Кто погиб:
- Генерал Голамали Рашид - руководитель оперативного штаба "Хатам аль-Анбия", главного стратегического центра иранской армии;
- Генерал Мохаммад Хоссейн Багери - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана;
- Генерал Хоссейн Салами - командующий КСИР, одна из самых влиятельных фигур в иранской политике и безопасности;
- Генерал Амир Али Хаджизаде - командующий Воздушно-космическими силами КСИР, которые ответственны за ракетную программу Ирана;
- Генерал Мехди Рабани - заместитель начальника оперативного управления ВС;
- Генерал Голамреза Мехраби - заместитель начальника разведки иранской армии;
- Бригадный генерал Давуд Шехиян - руководитель службы противовоздушной обороны КСИР;
- Бригадный генерал Масуд Шанеи - начальник штаба, командующий одним из ключевых подразделений КСИР.
Если информация окончательно подтвердится по официальным каналам, это станет беспрецедентным ударом по руководящему ядру иранского военного истеблишмента. Гибель сразу нескольких генералов, в частности Хоссейна Салами, который лично координировал внешние операции КСИР в Сирии, Ливане и Йемене, может иметь цепную реакцию во всем регионе.
В Израиле воздерживаются от комментариев, придерживаясь традиционной политики "ни подтверждения, ни опровержения" в отношении операций за рубежом.
Операция Израиля в Иране
В 2025 году противостояние между Израилем и Ираном достигло новой критической фазы. После месяцев обострения ситуации на Ближнем Востоке - в частности из-за активной поддержки Ираном прокси-групп в Ливане, Сирии и Йемене - Израиль перешел к прямому военному ответу на иранской территории.
13 июня Израиль нанес точечные удары по стратегическим военным объектам в самом Иране. Это первая подтвержденная атака Израиля на столь высокий уровень военного командования Ирана.
В ответ Иран запустил по Израилю десятки ракет несколькими волнами. Операция Ирана получила кодовое название "True Promise III". Представитель страны заявил журналистам, что месть Израиля "только началась".