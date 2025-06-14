Израиль ликвидировал восемь ключевых генералов Ирана, - Clash Report

Этот инцидент может кардинально изменить баланс сил на Ближнем Востоке.

Израиль нанес сокрушительный удар по руководству Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. Подтверждена гибель ключевых генералов, пишет Clash Report.

По данным издания, в результате масштабных израильских ударов погибли высокопоставленные командиры КСИР и руководства вооруженных сил Ирана. Это один из самых серьезных ударов по военному командованию Исламской Республики за последние десятилетия.

Кто погиб:

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Генерал Голамали Рашид - руководитель оперативного штаба "Хатам аль-Анбия", главного стратегического центра иранской армии;

Генерал Мохаммад Хоссейн Багери - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана;

Генерал Хоссейн Салами - командующий КСИР, одна из самых влиятельных фигур в иранской политике и безопасности;

Генерал Амир Али Хаджизаде - командующий Воздушно-космическими силами КСИР, которые ответственны за ракетную программу Ирана;

Генерал Мехди Рабани - заместитель начальника оперативного управления ВС;

Генерал Голамреза Мехраби - заместитель начальника разведки иранской армии;

Бригадный генерал Давуд Шехиян - руководитель службы противовоздушной обороны КСИР;

Бригадный генерал Масуд Шанеи - начальник штаба, командующий одним из ключевых подразделений КСИР.

Если информация окончательно подтвердится по официальным каналам, это станет беспрецедентным ударом по руководящему ядру иранского военного истеблишмента. Гибель сразу нескольких генералов, в частности Хоссейна Салами, который лично координировал внешние операции КСИР в Сирии, Ливане и Йемене, может иметь цепную реакцию во всем регионе.

В Израиле воздерживаются от комментариев, придерживаясь традиционной политики "ни подтверждения, ни опровержения" в отношении операций за рубежом.

Операция Израиля в Иране

В 2025 году противостояние между Израилем и Ираном достигло новой критической фазы. После месяцев обострения ситуации на Ближнем Востоке - в частности из-за активной поддержки Ираном прокси-групп в Ливане, Сирии и Йемене - Израиль перешел к прямому военному ответу на иранской территории.

13 июня Израиль нанес точечные удары по стратегическим военным объектам в самом Иране. Это первая подтвержденная атака Израиля на столь высокий уровень военного командования Ирана.

В ответ Иран запустил по Израилю десятки ракет несколькими волнами. Операция Ирана получила кодовое название "True Promise III". Представитель страны заявил журналистам, что месть Израиля "только началась".

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