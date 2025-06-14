Продюсер также признался, хотел бы наладить общение с экс-подопечным.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк впервые отреагировал на решение певца Виталия Козловского выплатить долг и завершить конфликт между ними.

Не секрет, что более 10 лет певец судился с экс-продюсером. Чтобы отдать два миллиона гривень за нарушение авторских прав ему пришлось продать квартиру отца. По словам Кондратюка, такой шаг его бывшего подопечного стал для него неожиданным.

"Да, для меня это было немного неожиданно, но, слава Богу, к Козловскому вернулся разум. Решил рассчитаться - и хорошо. И извиниться, что вообще создал эту идиотскую ситуацию. Тема закрыта, я не хочу о ней и о нем больше говорить", - отметил Кондратюк в интервью для OBOZ.UA.

Видео дня

Игорь также ответил, хотел бы возобновить дружеские отношения с Виталием, если бы исполнитель предложил ему это.

"Есть такое выражение: "Жизнь не стоит тратить на неблагодарных людей". Я могу подписаться под этими словами. Для меня история с Козловским завершилась еще в 2012 году, когда он решил уйти", - подчеркнул продюсер.

По словам Кондратюка, сейчас он не следит за творчеством Козловского и не хочет комментировать популярность его старых хитов. А вот то, что певец извинился за свои слова об избежании мобилизации сыновей экс-продюсера, Игорь воспринял положительно.

"Когда он заявил, что я "спрятал" сыновей, старшего Сергея это искренне возмутило. Он мне тогда сказал: "Что за чушь он несет?". Именно поэтому я настаивал, чтобы Козловский извинился - хотя бы за оскорбление моего старшего сына. Правило же простое, как дверь: никогда не говори того, чего не знаешь", - добавил он.

Напомним, ранее Виталий Козловский после многолетнего скандала обратился к Кондратюку прямо со сцены.

Вас также могут заинтересовать новости: