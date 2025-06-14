Температура днем по всей стране будет в пределах +18°...+23°, только на Закарпатье воздух прогреется до +24°.

В субботу, 14 июня, в Украине ожидается погода с небольшой облачностью, но с дождями и грозами. Осадки пройдут практически по всей стране, за исключением большинства западных областей. После холодной пятницы температура немного повысится, но существенного потепления ждать не стоит. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет преимущественно сухо, только местами на Прикарпатье возможны небольшие дожди. Ожидается небольшая облачность, а столбики термометров покажут +20°...+22°. На Закарпатье будет ясно и до +24°.

На севере Украины сегодня будет прохладнее всего. Тут днем ожидается не выше +18°...+19°, дожди.

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Жителей востока Украины ждет мокрая погода с температурой от +21° до +24°. Тут ожидаются дожди и грозы.

В центральной части страны также пройдут дожди, местами грозы. В течение дня температура окажется в пределах от +18° до +21°.

На юге Украины 14 июня ожидается небольшая облачность с грозами и дождями. Столбики термометров днем покажут +19°...+23°.

14 июня - праздник, приметы погоды

В этот день верующие празднуют день памяти святого пророка Елисея, который был преемником Илии.

По приметам, если в этот день пойдет дождь, то мокро будет до конца месяца. Если день солнечный, то боуде хороший урожай зерновых.

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