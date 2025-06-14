Актриса отметила, что такое решение они с мужем приняли случайно.

Украинская актриса Яна Глущенко, которая недавно ушла из юмористического проекта "Дизель шоу", заговорила о личном. В частности, женщина призналась, что однажды решила переназвать своего сына Тамерлана.

По ее словам, мальчик сначала носил имя Тимур. Именно так его записали в свидетельстве о рождении родители. Однако через некоторое время Яна и ее муж Олег решили изменить имя сыну.

"Мы его назвали Тимуром. Мы получили свидетельство о рождении, приехали домой, а он не Тимур. Ровно через месяц мы его переназвали", - рассказала актриса в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".

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Глущенко также вспомнила, когда именно решила сменить имя сыну. Актриса отметила, что это произошло при довольно забавных обстоятельствах.

"Честно, я купала малыша, а Олег говорит "Тимур, Тима, Тамерлан"... И я такая: "О, давай переназовем на Тамерлан". И все, мы так и переназвали", - добавила она.

К слову, Яна состоит в браке с Олегом Збаращуком уже восемь лет. Вместе они воспитывают общего 7-летнего сына Тамерлана.

Напомним, недавно Яна Глущенко показала, где будет работать после ухода из "Дизель шоу".

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