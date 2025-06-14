Скоро в "Резерв+" появится функция оплаты штрафов за нарушение воинского учета.

В Министерстве обороны планируют перевести в цифровую форму все взаимодействие с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК) - от постановления на учет до демобилизации. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Украинского радио.

"Наше стратегическое видение - это вообще все взаимодействие с ТЦК перевести в цифровую удобную форму. Все этапы взаимодействия с военной системой должны быть оцифрованы - от постановления на учет до демобилизации. Весь этот путь должен быть прозрачным, понятным и, главное, контролируемым человеком. Это то, что мы сейчас фактически делаем", - сказала она.

По словам чиновницы, одним из крупнейших приоритетов в "Резерв+" сейчас являются штрафы онлайн. В частности, был принят отдельный закон, который позволяет оплатить штраф через "Резерв+" с 50% скидкой.

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"Работать это будет так: человек, который понимает, что он нарушил правила воинского учета, ему об этом сообщено через "Резерв+", может выбрать функцию оплатить штраф и сделать это не за 17 тыс грн, а за 8,5 тыс грн. Это практика не новая. Мы имеем такую практику в отношении нарушения правил дорожного движения и фактически эту положительную практику мы следуем здесь", - рассказала Черногоренко.

Она отметила, что этот функционал в "Резерв+" будет запущен уже в течение 3-4 недель. Эта функция, по ее словам, даст возможность помочь тем гражданам, которые по каким-то причинам не могут явиться в ТЦК, не могут оплатить штраф быстро, но "хотят и понимают, что это их обязанность по отношению к государству".

Следующим функционалом, который хочет запустить Минобороны, является возможность прохождения ВВК в том учреждении здравоохранения, который удобен гражданину.

"Это тоже очень важная функция для наших граждан. В общем, идея в том, чтобы запустить как можно больше удобных функций для гражданина, чтобы облегчить ему сам процесс выполнения долга перед государством. То есть такие двусторонние отношения с государством. Государство делает это простым, понятным, прозрачным, а гражданин не уклоняется от выполнения этой обязанности", - отметила заместитель министра.

Новые сервисы в "Резерв+": последние новости

В мае в приложении "Резерв+" появились два новых вида отсрочки - для людей, которых ВВК признала временно непригодными, и для семей, где жена или муж - военные и у них есть ребенок до 18 лет.

В конце мая в обновленном приложении "Резерв+" добавились два новых сервиса: отображение данных об инвалидности и сохранение предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.

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