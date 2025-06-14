Рассказываем, как сделать настой из крапивы и других полезных ингредиентов, чтоб подкормить свои растения.

Огурцы и помидоры для хорошего урожая нуждаются в качественной подкормке. К счастью, не обязательно покупать магазинную химию.

Крапива является отличным натуральным удобрением для овощей. Она насыщает почву азотом, улучшает рост, укрепляет иммунитет растений. Сегодня рассмотрим, как сделать настой из крапивы для полива огурцов и помидоров.

Как сделать настой из крапивы для помидор и огурцов

Для полива очень хорошо подойдет классический настой. Для него берем ведро воды и килограмм крапивы. Нарезаем траву, заливаем водой и настаиваем 5–7 дней на улице или в теплом месте.

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Как подкормить помидоры крапивой:

разбавляем настой водой в пропорции 1 к 10;

поливаем раз в 10-14 дней под корень.

Важно не делать это слишком часто во время цветения и плодоношения. В крапиве много азота. Это может замедлить развитие плодов.

Немного другие правила, как поливать огурцы крапивой. Разбавляем в той же пропорции, но удобряем раз в 7-10 дней.

Этот настой можно использовать для опрыскивания растений, но тогда разводим 1 к 20.

Важно помнить, что крапиву нужно использовать до ее цветения. После этого она потеряет все свои свойства. Хранить настой можно до 2 недель.

Также рассмотрим, как удобрять огурцы крапивой с золой и дрожжами. Для первого варианта берем:

килограмм свежей крапивы;

ведро воды;

стакан древесной золы.

Крапиву измельчаем, добавляем в воду и всыпаем золу. настаиваем около недели, регулярно помешивая. Разводим в пропорции 1 к 10 со свежей водой и поливаем под корень раз в две недели.

Для второй подкормки нужно взять:

500 граммов крапивы;

полведра воды;

пачку сухих дрожжей (10 г);

две столовые ложки сахара.

Зелень нарезаем и заливаем водой. Добавляем дрожжи с сахаром, перемешиваем. Два-три дня настаиваем в тепле. Если появится пена, то не пугайтесь - это нормально. Разводим литр настоя в ведре воды и поливаем раз в десять дней под корень.

Также можно сделать мощную подкормку, которая будет включать все эти полезные компоненты. Для него берем:

килограмм крапивы;

ведро воды;

стакан золы;

пачку дрожжей;

две столовые ложки сахара.

Смешиваем все вместе и оставляем на три-пять дней, накрыв марлей. Когда прекратится активное брожение - настой готов. Его разводим в пропорции 1 к 15 и поливаем раз в две недели.

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