Огурцы и помидоры для хорошего урожая нуждаются в качественной подкормке. К счастью, не обязательно покупать магазинную химию.
Крапива является отличным натуральным удобрением для овощей. Она насыщает почву азотом, улучшает рост, укрепляет иммунитет растений. Сегодня рассмотрим, как сделать настой из крапивы для полива огурцов и помидоров.
Как сделать настой из крапивы для помидор и огурцов
Для полива очень хорошо подойдет классический настой. Для него берем ведро воды и килограмм крапивы. Нарезаем траву, заливаем водой и настаиваем 5–7 дней на улице или в теплом месте.
Как подкормить помидоры крапивой:
- разбавляем настой водой в пропорции 1 к 10;
- поливаем раз в 10-14 дней под корень.
Важно не делать это слишком часто во время цветения и плодоношения. В крапиве много азота. Это может замедлить развитие плодов.
Немного другие правила, как поливать огурцы крапивой. Разбавляем в той же пропорции, но удобряем раз в 7-10 дней.
Этот настой можно использовать для опрыскивания растений, но тогда разводим 1 к 20.
Важно помнить, что крапиву нужно использовать до ее цветения. После этого она потеряет все свои свойства. Хранить настой можно до 2 недель.
Также рассмотрим, как удобрять огурцы крапивой с золой и дрожжами. Для первого варианта берем:
- килограмм свежей крапивы;
- ведро воды;
- стакан древесной золы.
Крапиву измельчаем, добавляем в воду и всыпаем золу. настаиваем около недели, регулярно помешивая. Разводим в пропорции 1 к 10 со свежей водой и поливаем под корень раз в две недели.
Для второй подкормки нужно взять:
- 500 граммов крапивы;
- полведра воды;
- пачку сухих дрожжей (10 г);
- две столовые ложки сахара.
Зелень нарезаем и заливаем водой. Добавляем дрожжи с сахаром, перемешиваем. Два-три дня настаиваем в тепле. Если появится пена, то не пугайтесь - это нормально. Разводим литр настоя в ведре воды и поливаем раз в десять дней под корень.
Также можно сделать мощную подкормку, которая будет включать все эти полезные компоненты. Для него берем:
- килограмм крапивы;
- ведро воды;
- стакан золы;
- пачку дрожжей;
- две столовые ложки сахара.
Смешиваем все вместе и оставляем на три-пять дней, накрыв марлей. Когда прекратится активное брожение - настой готов. Его разводим в пропорции 1 к 15 и поливаем раз в две недели.