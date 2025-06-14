'Вне очереди': в Минобороны анонсировали новости об украинской баллистике

От этого оружия зависит способность армии поражать стратегические цели врага в глубине его обороны.

Украинская баллистика является приоритетом для Минобороны. Сейчас идет активная работа над системами, способными поражать цели в глубине врага, заявил заместитель министра обороны Анатолий Кличко.

По его словам, Украина сделала серьезный прогресс в развитии собственных баллистических ракет. Вопрос украинской баллистики сегодня находится вне очереди - он имеет самый высокий уровень приоритета в оборонном секторе.

"Очень много сделано, проделана очень большая работа. И я скажу так, что и президент уже об этом сказал на сегодняшний день. Ну, во-первых, уделено больше внимания украинской баллистике. То есть этот вопрос он сегодня, знаете, не первый, второй, третий, а вне очереди", - отметил Кличко.

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Заместитель министра обороны добавил, что украинская баллистика - это не только о технологиях, но и о способности армии поражать стратегические цели врага в глубине его обороны. Развитие продолжается, и уже в ближайшее время украинское общество услышит более конкретные заявления относительно этого вооружения, добавил Кличко.

Украинская баллистика - что известно

Напомним, что 7 июня военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак распространил информацию об успешном испытании украинской баллистической ракеты. Эта ракета преодолела почти 300 км и уничтожила российский командный пункт. Ракета теперь переходит в серийное производство. Боеголовка этой ракеты - по 400 кг.

Ранее президент Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно украинской баллистической ракеты. В частности он поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы - для быстрого производства ракет.

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