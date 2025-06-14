Родные пропавших без вести не теряют надежд, что те в плену, но репатриация тел иногда болезненно уничтожает эти надежды.

Украинцы с тревогой и болью ждут результатов масштабного обмена между Украиной и Россией - речь идет не только о возвращении пленных, но и о репатриации тел погибших. Для многих это ожидание стало личной трагедией: надежда на жизнь родных граничит со страхом узнать худшее, пишет Reuters.

"Мне сказали ждать. Что мне еще остается делать?" - говорит 69-летний охранник из Бучи Владимир Уманец.

Его сын Сергей, 49-летний доброволец, пропал без вести во время боев на юго-востоке Украины в декабре 2023 года.

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На этой неделе Украина и Россия начали выполнять договоренность, достигнутую 2 июня в Стамбуле, об обмене более тысячи пленных с каждой стороны и передаче тел погибших. Россия заявила, что передаст около 6000 тел украинских военных, и уже сообщила о 1212 комплектах останков. Украина, в свою очередь, передала тела 27 российских солдат.

Наряду с трогательными кадрами возвращения живых из плена появились и жуткие: мужчины в защитных костюмах достают мешки с телами из рефрижераторов.

Уманец надеется, что его сын - среди пленных, а не среди мертвых. Безутешный отец признается:

"Знаете, я хочу хоть что-то знать, хоть какую-то информацию получить".

Отец предоставил образец ДНК, чтобы в случае идентификации тел узнать о судьбе Сергея. "Хотел бы я знать хотя бы это", - добавляет он, вспоминая, как прочитал в газете историю о другой семье, которой удалось похоронить сына после опознания ДНК.

Возвращение тел воинов

Репатриация тел - сложный процесс, который длится неделями, а то и месяцами. Часто останки получили повреждения из-за взрывов или хранились длительное время, что затрудняет идентификацию, объясняет Джордже Алемпиевич, судебно-медицинский эксперт из Белграда, который имеет опыт работы с останками с войн на Балканах.

"Даже в холодильнике ткани разрушаются", - говорит он. В лучшем случае тела сопровождают с документами, но это случается не всегда.

Дмитрий Гапченко, чиновник местного совета в Буче, говорит, что родные смогут похоронить возвращенные останки воинов. Он помогает семьям пропавших без вести.

"К сожалению, их достаточно много", - добавляет Гапченко.

Украина обвиняет Россию в бессистемности при передаче тел, в частности в случаях, когда передавали останки неукраинских солдат. Президент Владимир Зеленский заявил, что были случаи, когда Украина получала тела россиян под видом украинцев. В ответ Россия обвиняет Киев в затягивании процесса.

Эксперты, как Алемпиевич, также отмечают, что вскрытие тел позволяет обнаружить возможные доказательства пыток или казни, которые украинские прокуроры рассматривают как потенциальные военные преступления. Москва эти обвинения отрицает.

А тем временем семьи, как Уманец, продолжают жить между верой, страхом и тревожным ожиданием.

Репатриация тел погибших воинов

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2025 года в Украину вернули тела 1212 павших защитников. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) отмечал, что среди возвращенных "на щите" защитников - павшие на Курщине РФ, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях.

13 июня по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела еще 1200 погибших военнослужащих.

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