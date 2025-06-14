Для восстановления энергетики должны существовать налоговые льготы, - инвестор

Предоставление налоговых льгот на импорт оборудования для энергетики позволит облегчить инвесторам строительство энергетических мощностей.

Об этом в ходе Energy Day 2025 рассказала Виктория Письменная, главный юридический советник Elementum Energy.

Она отметила, что этот вопрос заключается в решении проблемы с задержкой возмещения НДС за импорт оборудования для энергетики.

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"Это вопрос доверия и администрирования. Уже были кейсы, когда были проблемы с возмещением НДС, и они были очень ощутимыми для бизнеса", - сказала Письменная.

По ее мнению, со стороны государства было бы логичным предоставить налоговые льготы инвесторам для того, чтобы ускорить активное восстановление энергетики.

Ранее сообщалось, что компания ОККО призывает государство отменить требование по уплате НДС при импорте оборудования для строительства ветроэлектростанций, что сейчас негативно влияет на скорость их строительства.

По мнению Ольги Савченко, старшего партнера ЮК "Альтело", Украина должна продолжить и расширить существующие налоговые стимулы по импорту оборудования для энергетики, поскольку это ускоряет развитие зеленой энергетики.