Артистка рассказала подробности рождения ребенка.

Украинская певица и бывшая жена Дзидзьо - SLAVIA - впервые стала мамой.

Артистка призналась, что родила ребенка еще 8 июня в Житомирском областном перинатальном центре, однако решила не сразу рассказывать о новом статусе. Теперь у SLAVIA есть сын, который появился на свет с весом более 3 кг и ростом 52 см.

"Такой у нас чудесный мальчик, даже не верится, что это я его родила. Счастье просто переполняет. Даже трудно передать свои эмоции словами. Интересно его рассматривать, на кого он похож. Мне кажется, на Андрея", - рассказала новоиспеченная мама в интервью для kp.ua.

Видео дня

Вспомнила певица и день до родов. В частности, 7 июня она вместе с избранником Андреем официально оформили свои отношения и стали мужем и женой.

"Седьмого мы поженились, немного вдвоем отпраздновали, а через сутки я родила. Схватки начались ночью. Я дождалась утра, еще подсобирала сумки. Потом забрала на почте ванночку, потому что не знала, сколько буду в роддоме. Еще все в доме убрала, подготовила. И мы спокойно поехали с мужем в роддом", - отметила Ярослава, у которой были партнерские роды.

Кстати, супруги еще не решили, как назвать малыша. Однако у них есть несколько вариантов имен.

"Я очень хочу назвать Львом, а Андрей хочет назвать Атласом. Ему это имя очень нравится. Андрей говорит, что будет классное имя, если сын решит быть артистом. Для сцены оно то классно, а для жизни, как по мне, не очень подходит. Поэтому еще думаем," - добавила SLAVIA.

Напомним, ранее Анастасия Приходько окрестила 15-летнюю дочь и объявила о важном решении

Вас также могут заинтересовать новости: