В результате обстрелов есть погибшие и десятки раненых.

Иранские баллистические ракеты нанесли удар по центральной штаб-квартире армии обороны Израиля в Тель-Авиве, израильскому аналогу Пентагона.

Как сообщил корреспондент Fox News, вследствие прямого попадания было поражено одно из зданий комплекса, повреждения значительные.

Удар был частью масштабного иранского ответа на израильские атаки на ядерные объекты и высшее руководство КСИР. При этом, несмотря на активные израильские и американские системы противоракетной обороны, включая Iron Dome, David’s Sling, Arrow, Patriot и THAAD, некоторые ракеты все равно прорвались к цели.

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"Около 150 иранских баллистических ракет были нацелены на эту страну в течение всего вечера. Они нацелены не только на жилые районы, а на военные объекты", рассказал корреспондент.

Он также рассказал, что вследствие иранских ударов целый квартал почти полностью разрушен, спасательные бригады ищут под завалами людей с помощью тепловизоров.

По данным медицинских служб Израиля, в результате обстрелов погибли 2 человека и еще более 20 ранены.

"В результате прямого попадания снаряда в центре страны два человека получили тяжелые ранения и в конечном итоге были объявлены мертвыми", - сообщают медики.

Также сообщается об обширных разрушениях зданий и инфраструктуры.

Обновлено 10.31. Позже Times of Israel сообщила, что в Тель-Авиве в результате атак погибли пятеро, не менее 80 человек ранены, многие — тяжело.

Конфликт между Израилем и Ираном

Как писал УНИАН, в на 13 июня Израиль развернул масштабную операцию "Rising Lion", в рамках которой провел скоординированную воздушную атаку на более 100 целей на территории Ирана. Под ударом оказались ядерные объекты, военные базы, арсеналы баллистических ракет и частные резиденции высокопоставленных командиров. Среди погибших - верхушка иранской военной и военно-ядерной вертикали.

В ответ Иран запустил по Израилю десятки ракет несколькими волнами. Операция Ирана получила кодовое название "True Promise III". Представитель страны заявил журналистам, что месть Израилю "только началась".

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