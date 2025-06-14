Певец оставил комментарий в сети.

Украинский певец Михаил Хома, который более известен под сценическим именем Дзидзьо, отреагировал на рождение первенца у экс-супруги SLAVIA.

Артистка родила 8 июня мальчика, которому еще не выбрала имя. О пополнении в семье она рассказала только вчера, 13 июня, в своем Instagram и показала первые фото с малышом. Этот пост в сети решил прокомментировать Дзидзьо и поздравил бывшую с новым статусом.

"Искренне поздравляю с рождением малыша. Пусть ребенок будет благословенным и счастливым, а родительство принесет вам много радости", - написал певец.

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SLAVIA также решила ответить экс-супругу, с которым была в браке более 20 лет. Женщина поблагодарила за добрые слова и пожелала ему также почувствовать радость отцовства.

"Спасибо, Миша Желаю тебе почувствовать радость отцовства, когда придет лучшее время", - ответила новоиспеченная мамочка.

К слову, исполнительница официально во второй раз вышла замуж 7 июня. Ее избранником стал Андрей Павлюк, с которым она теперь воспитывает общего сына. Для SLAVIA это первый ребенок, а вот у мужчины еще есть сын от предыдущих отношений.

Напомним, ранее экс-супруга Дзидзьо ответила, почему у них не было детей.

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