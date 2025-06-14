Певец до сих пор не может поверить, что Гриша ушел из жизни.

Недавно "Океан Эльзы" сообщил о смерти гитарного техника и сессионного гитариста группы Григория Чайки. Стало известно, что 49-летний музыкант боролся с онкологическим заболеванием - раком крови, которое ему диагностировали в этом году.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отреагировал на потерю коллеги в своем Facebook.

"Не стало нашего друга, хорошего музыканта и светлого человека - Гриши Чайки. Я сижу и думаю, в какое же время мы живем... У каждого так много потерь... Болезненных, непоправимых... У каждого. Подумалось, что слова песни "Двоє", которую мы выпустили именно сейчас, будто напоминают, что настоящая духовная и эмоциональная связь между людьми дает большую силу и вдохновение тем, кто ее действительно чувствует", - написал певец.

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Он также трогательно обратился к покойному музыканту с такими словами:

"Где бы ты ни был на земле... Или в небесах не летал... Покойся с Богом, дорогой Гриша! Ты навсегда с нами".

К слову, Гриша Чайка был основателем группы "4ayka", первым гитаристом "Sunsay" и лидером коллектива "Kislorod". С 2015 года музыкант начал работать гитарным техником и сессионным гитаристом "Океана Эльзы".

Напомним, ранее стало известно о смерти 58-летнего вокалиста британской индастриал-группы Nitzer Ebb Дугласа Маккарти.

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