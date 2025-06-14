KOLA также показала, как пряталась в бомбоубежище.

Популярная украинская певица KOLA, которая поет композиции "Біля серця", "Чи разом?", "Бути простим" и многие другие хиты, попала под массированный обстрел в Израиле.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram. Она отметила, что решила поехать за границу, чтобы пролечиться. Однако вчера, по ее словам, по Израилю запустили сразу 100 ракет и раздались рядом с ней сильные взрывы.

"Человек приехал на 10 дней пролечить то, что не мог пролечить уже как полгода из-за своих графиков. И, конечно, именно в это время будет масштабный обстрел Израиля", - написала исполнительница в своем Instagram.

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KOLA также призналась, что думала, что больше не боится взрывов после постоянных атак россиян на Украину. Однако сейчас тоже сильно испугалась и пряталась в бомбоубежище.

"Самое главное, что я кричала весь день, что я живу в Украине! И у нас это каждую ночь и я ничего не боюсь... Ага... До первых взрывов над головой я не боюсь", - добавила артистка.

К слову, вчера, 13 июня, иранская армия начала наносить ракетные удары по Израилю. По данным СМИ, известно о по меньшей мере 21 раненом человеке, двое из них - в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее Ольга Сумская попала под обстрел на Днепропетровщине.

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