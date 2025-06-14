Операции израильской разведки становятся все более публичными. Моссад больше не играет в подковерные игры, отмечает издание.

Израиль совершил одну из самых масштабных операций в своей истории, нанеся удар по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. Но самым впечатляющим стало то, что эта атака началась не с воздуха - а изнутри самой страны, пишет CNN.

Как сообщают источники в израильских службах безопасности, спецагенты Моссада заранее проникли на территорию Ирана, провезли контрабандное оружие, заложили взрывчатку рядом с ключевыми объектами ПВО и создали базу для запуска дронов. Эти действия парализовали систему обороны Ирана перед началом массированного авиаудара.

По официальным данным, в воздушной операции участвовали более 200 самолетов, которые поразили более 100 целей. Высокоточное оружие, доставленное израильским спецназом, было использовано для уничтожения иранских систем "земля-воздух" вблизи Тегерана. Благодаря этому ВВС Израиля смогли действовать практически беспрепятственно - все самолеты вернулись на базу без потерь.

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Одной из главных мишеней стали иранские военные командиры и ученые, в частности связанные с ядерной программой. По словам источников, израильская разведка действовала "в самом сердце Ирана", в частности в столице - Тегеране. Зафиксированы многочисленные случаи убийств и подрывов, снятые на видео и опубликованные самой израильской стороной.

Эта операция - кульминация длительного конфликта между Израилем и Тегераном, который десятилетиями разворачивался в тени. Начиная с 2007 года, Моссад неоднократно проводил на территории Ирана убийства ядерных ученых, среди которых - Мохсен Фахризаде, уничтоженный в 2020 году. Также в 2018 году агенты похитили из Тегерана целый ядерный архив - более 55 000 страниц и 55 000 файлов, которые были продемонстрированы на пресс-конференции тогдашним премьером Нетаньяху.

В недавней атаке погиб и Ферейдун Аббаси - один из ключевых специалистов иранской ядерной программы, который еще в мае заявлял, что удары по объектам не повлияют на график создания ядерного оружия, поскольку "ядерные материалы не хранятся над землей".

Холли Дагрес, старший научный сотрудник Вашингтонского института, отметила:

"Моссад годами относился к Ирану как к своей игровой площадке. От убийств до саботажа - Израиль всегда имел преимущество в этой теневой войне".

Показательно, что еще до начала атаки Израиль ликвидировал лидера ХАМАС Исмаила Ханию - не в Газе, а именно в Тегеране. По информации из израильских источников, взрывное устройство было заложено в гостевом доме, где тот находился, и активировано дистанционно в нужный момент.

Несмотря на громкие заявления иранской стороны о защите и возмездии, многочисленные провалы безопасности свидетельствуют о серьезной внутренней слабости. Как заявил бывший заместитель главы Моссада Рам Бен Барак, успехи израильской разведки объясняются не только профессионализмом, но и "режимом, который ненавистен даже большинству собственного народа".

После десятилетий теневых действий операции Моссада теперь становятся публичными - и демонстрируют, что Израиль больше не играет в подковерную игру.

Обмен ударами между Израилем и Ираном

Как сообщал УНИАН, Израиль нанес ночной авиаудар по Ирану - поражено более 100 целей (ядерные объекты, ракетные заводы, командные центры). В операции задействовано более 200 самолетов, часть атак поддерживал Моссад, который заранее нейтрализовал иранскую ПВО и посадил взрывные дроны внутри страны.

Удар привел к гибели ключевых фигур - в частности командующего корпусом стражей революции и руководителей ядерной программы - а также более 329 раненых, среди которых многочисленные гражданские.

В ночь на 14 июня Иран выпустил сотни ракет и беспилотников в сторону Израиля - усилиям ПВО удалось перехватить большинство. Жертвами ударов стали по меньшей мере двое погибших в Израиле и десятки раненых в Тель-Авиве и Иерусалиме (в основном с легкими ранениями).

В Иране жертвами стали по меньшей мере 78 человек, из которых немало гражданские; десятки ранены, взорвались гражданские здания и аэропорт в Тегеране.

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