На саммите НАТО не упомянут о 'необратимом членстве Украины', чтобы не разозлить Трампа, - The Telegraph

Для саммита готовят самое короткое в истории коммюнике, чтобы угодить американскому лидеру, штаб которого настаивает на лаконичности текстового изложения документов.

НАТО планирует вручить Дональду Трампу одностраничное коммюнике на саммите в Гааге, чтобы избежать публичных споров между президентом США и другими лидерами альянса.

Как пишет The Telegraph, этот документ станет самым сжатым за последние годы - всего пять-шесть абзацев, в которых пойдет речь в основном об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП, что является главным требованием Трампа.

"На этот раз мы собираемся сделать еще более короткий текст. Один лист бумаги, и он должен состоять из пяти абзацев", - отметил высокопоставленный дипломат НАТО.

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Минимум содержания, максимум лояльности

Коммюнике сохранит лишь самые основные тезисы: Россию признают "угрозой", а Украине предоставят общую поддержку, однако без упоминания о "необратимом пути к членству". Также в тексте не будет пунктов о климате и Китае, хотя предыдущие документы прямо указывали на его роль в поддержке России.

Такое упрощение имеет четкую политическую подоплеку: избежать раздражения Трампа. Его штаб настаивает на краткости документов, и эта тактика уже применялась во время лондонского саммита НАТО в 2019 году.

"Документ будет сосредоточен на ключевых вопросах", - заявил источник в альянсе.

Генсек НАТО Марк Рютте кардинально изменил процедуру подготовки коммюнике - теперь над ним будут работать только послы, чтобы избежать утечек. Также он запретил практику, когда государства-члены добавляют к документу свои национальные приоритеты.

Меньше встреч, меньше рисков

Организаторы саммита в Нидерландах тщательно планируют протокол, чтобы не допустить конфликтов Трампа с другими лидерами. В программе - лишь одна рабочая сессия, посвященная исключительно оборонным расходам.

Предусмотрена и символическая часть: ужин с королем Нидерландов Виллемом-Александром, что должно дополнительно удовлетворить президента США, известного симпатией к монархиям.

В то же время взаимодействие с президентом Украины Владимиром Зеленским будет ограничено, чтобы избежать публичных ссор. Заседание Совета НАТО-Украина проведут на уровне министров.

Саммит НАТО в Гааге - главные новости

Напомним, что саммит НАТО в Гааге состоится 24-25 июня 2025 года в конференц-центре World Forum. Это будет первый саммит НАТО в Нидерландах и одновременно первый под председательством нового генерального секретаря Марка Рютте.

В мае западные СМИ писали, что президент США Дональд Трамп якобы не хочет видеть Владимира Зеленского на саммите НАТО в Нидерландах. Однако, к счастью, решающее слово в этом вопросе было не за Вашингтоном.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге. На саммите также будет присутствовать президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

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