В Стамбуле в ночном клубе произошла стрельба, много раненых - СМИ
01:44, 01 января 2017Мир
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В результате инцидента есть раненые.
Иллюстрация / REUTERS
В Турции в одном из ночных клубов Стамбула произошла стрельба. Об этом сообщают Sky News.
Издание отмечает, что в результате стрельбы пострадало несколько человек. Впрочем, пока точной информации нет.
Turkish state media reports one attacker is still inside the nightclub in Istanbul https://t.co/uprlWXl2W2— Sky News (@SkyNews) 31 декабря 2016 г.
Некоторые СМИ указывают, что нападавшие были одеты в костюмы Санта-Клаусов.
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Новость в сюжете: Стрельба в ночном клубе Стамбула