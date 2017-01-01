В Стамбуле в ночном клубе произошла стрельба, много раненых - СМИ

01:44, 01 января 2017
Мир
1724 0

В результате инцидента есть раненые.

Иллюстрация / REUTERS

В Турции в одном из ночных клубов Стамбула произошла стрельба. Об этом сообщают Sky News.

Издание отмечает, что в результате стрельбы пострадало несколько человек. Впрочем, пока точной информации нет.

Некоторые СМИ указывают, что нападавшие были одеты в костюмы Санта-Клаусов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Стрельба в ночном клубе Стамбула
Теги: #стрельба#Стамбул