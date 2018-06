В Стамбуле в ночном клубе произошла стрельба, много раненых - СМИ

В Турции в одном из ночных клубов Стамбула произошла стрельба. Об этом сообщают Sky News.

Издание отмечает, что в результате стрельбы пострадало несколько человек. Впрочем, пока точной информации нет.

Turkish state media reports one attacker is still inside the nightclub in Istanbul https://t.co/uprlWXl2W2