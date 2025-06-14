Если бы Путин имел ресурсы, то не звал бы северокорейских солдат на свою территорию, считает Огрызко.

Россия не станет помогать Ирану в его конфликте с Израилем, поскольку необходимых ресурсов у нее нет, считает экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Об этом он сказал в интервью для Oboz.ua.

Дипломат прокомментировал договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Ираном и Россией, который стороны подписали в Москве 17 января 2025 года и который вступил в силу 21 апреля. В соответствии с ним Москва и Тегеран стали союзниками в оборонной сфере.

"Чем Путин (Владимир Путин - российский правитель, - ред.) может "вписаться", скажите мне? У него что, есть дополнительные силы? Дополнительное вооружение? Да нет у него ничего. Он не может "вписаться" даже против Украины. Его действия лишь подтверждают, что ресурсов у России нет", - заявил Огрызко.

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По его словам, если бы Путин имел ресурсы, то "не звал бы северокорейских солдат на свою территорию". По мнению экс-министра, для Украины в этом конфликте есть один позитив: "Иран, скорее всего, больше не сможет поставлять России никакого вооружения - ни "Шахедов", ни чего-то еще".

"Если, конечно, он еще что-то поставляет. Поэтому - нет, Россия за Иран не впишется, и Иран за Россию тоже. У каждого свои проблемы, и каждый будет заниматься своими. Так что, как бы это цинично ни звучало, но если этот конфликт не перейдет в худшую, то есть ядерную фазу, мы не проиграем от этого. Потому что союзник нашего врага будет занят другим, а значит, меньше будет помогать нашему врагу", - отметил дипломат.

Иран ударил по Израилю в ответ

Как писал ранее УНИАН, 3 июня Иран массированно ударил ракетами в ответ по Израилю ракетами. Израильский телеканал 13 сообщал, что из Ирана было выпущено около ста ракет. Известно о прямых попаданиях в несколько зданий в городе Рамат-Ган. В сети публиковали видео, на которых можно увидеть масштабную работу противовоздушной обороны.

Стало известно, что США и страны-соседи - вероятно, Иордания и Саудовская Аравия - помогли Израилю сбить иранские ракеты. Один из источников CNN отметил, что это происходило подобно тому, как эти страны помогали Израилю во время прошлогодних атак Ирана. Тогда США поднимали в небо свои истребители и непосредственно сбивали иранские ракеты и дроны.

Иранские баллистические ракеты нанесли удар по центральной штаб-квартире армии обороны Израиля в Тель-Авиве - израильскому аналогу Пентагона. По данным Fox News, в результате прямого попадания было поражено одно из зданий комплекса, повреждения значительные. Несмотря на активные израильские и американские системы противоракетной обороны, включая Iron Dome, David's Sling, Arrow, Patriot и THAAD, некоторые ракеты все равно прорвались к целям.

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