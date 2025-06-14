Нет надежд, что лидеры на саммите "Группы семи" в Канаде согласятся на снижение.

США выступают против снижения ценового потолка на продажу российской нефти, который в настоящее время установлен на уровне 60 долларов за баррель, и не отступают от этой позиции.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, отмечая, что это ослабляет надежды Европы на то, что лидеры на саммите "Группы семи" в Канаде согласятся на снижение.

"Окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, и чиновники не теряют надежду, отмечают источники. Но, по их данным, пока что нет никаких изменений в позиции, которую США изложили на встрече министров финансов "Группы семи" в начале этого года", - отмечает издание.

Видео дня

Напомним, Европейский союз и Великобритания стремятся снизить ограничение с нынешних 60 долларов за баррель до 45 долларов, чтобы оказать давление на доходы России от продажи нефти, которые важны ей для продолжения войны против Украины.

При этом, по словам одного из источников, ЕС и Великобритания могут рассмотреть возможность снижения ограничения без участия США. Большая часть российской нефти транспортируется вблизи европейских вод, поэтому самостоятельные действия могут иметь некоторый эффект. В то же время соглашение с участием всех стран G-7 и с поддержкой США будет более эффективным, подчеркивает Bloomberg.

Санкции протыв России

Ранее собщалось, что ЕС готовит мощный санкционный удар по доходам России. В новый 18-й пакет санкций могут попасть ограничения для деятельности газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Также под удар должна попасть российская нефть, в том числе 77 танкеров "теневого" флота РФ.

При этом спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан заявил, что ЕС не будет ослаблять антироссийские санкции "авансом", пока еще существуют угрозы украинской безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: