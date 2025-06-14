Цены на популярную ягоду в Украине наконец-то пошли вниз: сколько стоит килограмм

Цены на клубнику в среднем на 64% выше, чем в прошлом году.

На этой неделе цены в Украине на клубнику снижаются. Фермерам приходится идти на этот шаг в связи со стремительным увеличением предложения, в то время как спрос на ягоду сдержанный, а ее качество не самое лучшее.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что в конце прошлой рабочей недели клубнику продавали в диапазоне 110-180 грн/кг ($2,65-4,34/ кг), то теперь цены снизились до 90-160 грн/кг ($2,17-3,85/кг), что в среднем на 16% дешевле.

В то же время, несмотря на удешевление, цены на клубнику в Украине в среднем на 64% выше, чем годом ранее. При этом участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен на ягоду уже со следующей недели, потому что предложение продолжит расти, а качество не всегда устраивает покупателей.

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Цены на клубнику в супермаркетах Украины

В Varus ягоду можно купить по 229,90 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют с 209 гривень за килограмм.

Стоит отметить, что на рынках в Киеве клубнику продают намного дешевле – 130 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине продолжают стремительно снижаться цены на капусту нового урожая. Кроме того, продолжают стремительно дешеветь тепличные огурцы из-за увеличения предложения овоща из летних теплиц.

При этом дороже, чем неделей ранее, продавался прошлогодний картофель. Также украинские фермеры увеличили предложение свеклы нового урожая, но цены на "старые" овощи рекордно высокие.

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