Адмирал отметил, что речь идет о факторе скорости, где Альянс значительно проигрывает симметричным противникам.

НАТО нуждается в глубокой модернизации, чтобы стать настоящей боевой силой XXI века. Об этом в интервью Business Insider заявил адмирал Пьер Вандье, Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО по вопросам трансформации.

По его словам, Альянсу нужно наверстать упущенное, готовясь к симметричному конфликту против равного по силе противника.

"Мы забыли все главные принципы симметричной войны, поэтому именно здесь нам нужно реинвестировать", - признал Вандье в своем офисе в Норфолке (США).

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После десятилетий упадка оборонной промышленности, ее модернизация оказалась чрезвычайно сложной. По словам адмирала, производство современных военных платформ - от кораблей до самолетов и ракет - занимает годы. Например, цикл производства одного F-35 длится около 18 месяцев.

Последствия войны в Украине

Российское вторжение в Украину в 2022 году стало сигналом тревоги для НАТО. Страны, граничащие с Россией - в частности на восточном и северном флангах - резко нарастили оборонные расходы и усилили защиту. В то же время Вандье подчеркнул, что темпы недостаточны:

"Это вопрос скорости. Если боевые действия начнутся до того, как НАТО будет готово, у нас возникнут серьезные проблемы".

Несмотря на рост финансирования, путь от обещаний до реальных поставок оружия долгий и медленный. Вандье подчеркивает: нужно не только больше средств, но и политическая воля и стратегическое мышление для трансформации Альянса в эффективную военную силу, способную ответить на вызовы большой войны.

Риск войны России против НАТО

Риск прямого вооруженного конфликта между Россией и НАТО вырос после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Западные правительства обеспокоены, что в случае успеха в Украине Кремль может пойти дальше - в частности, на страны Балтии, Польшу или Финляндию, которые входят в Альянс.

НАТО рассматривает Россию как главную военную угрозу. В ответ на ее агрессию страны-члены:

резко увеличили расходы на оборону;

усилили восточный фланг (особенно в Балтии);

наращивают военное присутствие и боеготовность.

Параллельно с этим ведется модернизация Альянса, однако, по словам высокопоставленных чиновников, НАТО все еще не готово к полномасштабной войне - особенно в условиях быстрой эскалации. Риск заключается не только в военном превосходстве, но и в способности быстро реагировать на потенциальное нападение.

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