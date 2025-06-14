'Их стиль - создание страданий': Россия опасно приблизилась к Сумам, - WP

По данным местных властей, ситуация в городе сложная, но не критическая. Впрочем, среди местных вырос уровень тревоги.

Российские войска усилили наступление на востоке Украины, продвигаясь в направлении Донецкой, Луганской областей, а также приближаясь к северной Сумской области. Эти действия, по словам украинских официальных лиц и аналитиков, имеют целью заставить Киев рассредоточить силы и продемонстрировать "успехи" на поле боя перед международным сообществом, пишет The Washington Post.

Российские войска приблизились к Сумам на расстояние около 19 км, сообщил Игорь Шаповал, председатель Красного Креста в Сумской области.

"Ситуация сложная, но не критическая. Паники нет, однако тревожность, особенно среди детей, чувствуется", - отметил он.

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По словам заместителя городского головы Сум Артема Кузнецова, обстрелы города не прекращаются.

"Обстрелы непрерывные. Если линия фронта приблизится еще на 10-15 км, артиллерия будет терроризировать наш город", - предупредил он.

Неподалеку, возле логистически важного городка Юнаковка, продолжаются ожесточенные бои.

"Ситуация очень напряженная. Друзья, которые держат этот участок, говорят, что враг идет волна за волной, будто намеренно пытается истощить нашу оборону", - рассказал командир взвода под псевдонимом "Касте".

Ситуация на Днепропетровщине

Несмотря на заявления Москвы, украинская власть опровергает информацию о продвижении российских войск на территорию Днепропетровской области.

Официальные лица считают, что эти утверждения носят сугубо пропагандистский характер.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild сказал:

"Наступление россиян не такое уж и успешное, мягко говоря. Путин чувствует, что его экономика уже страдает, но он пытается выиграть время до введения новых санкций, потому что может некоторое время еще продержаться".

Отвлечение или стратегическая цель?

Аналитики убеждены: атаки на Сумщине и в направлении Днепропетровщины - это отвлекающий маневр.

"С моей точки зрения, направление Сум - это вспомогательная ось для россиян. Основная цель - Донбасс. Захватить Сумы они не смогут. Скорее, они хотят оказать психологическое давление и посеять хаос", - говорит Конрад Музыка, директор польской оборонной консалтинговой компании Rochan.

Даже если украинские войска смогут удержать город, последствия длительного обстрела могут быть катастрофическими.

"Они могут превратить город в руины, уничтожить экономику, создать ад для мирного населения. Их стиль - это создание страданий. Они не умеют и не хотят создавать ничего другого", - предупреждает один из европейских дипломатов.

Сумщина сегодня - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны вытесняют российских оккупантов из Сумской области. Подробностей он раскрывать не стал.

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что российские оккупационные войска затормозили на Сумском направлении и не имеют возможности продвигаться дальше.

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