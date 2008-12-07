Янукович надеется, что удастся создать коалицию

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что будут преодолены амбиции, и в парламенте будет создана коалиция.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.

По его словам, на данное время переговорные группы, которые работали в пятницу и субботу, ни одного решения не принимали. “Сказать однозначно, что будет создана или коалиция, или большинство, сегодня очень трудно”, - отметил лидер Партии регионов.

Он прибавил, что “сегодня нас не интересуют, условно говоря, кресла, нас интересует, удастся ли сейчас консолидировать политиков вокруг этих очень серьезных вызовов".

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что “есть надежда на то, что хватит силы преодолеть амбиции некоторым и политикам, и политическим силам, которые за ними стоят, и прийти к консолидированному решению”.

По его словам, в настоящее время необходимо отойти от тех политических противоречий, которые разъединяют политические силы, в частности, относительно вступления Украины в НАТО и языковые вопросы.

Он добавил, что на эти вопросы, которые разделяют, “нужно сегодня наложить мораторий”.