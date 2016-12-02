Слабые места е-декларирования

Изучив антикоррупционное законодательство, можно сделать вывод, что перспективы привлечения коррумпированных чиновников к ответственности весьма неоднозначны. Адвокаты видят, как можно использовать пробелы антикоррупционного законодательства в пользу своих потенциальных клиентов.

Согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции» (далее – Закон о коррупции), право проверки и контроля деклараций, поданных лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, предоставлено Национальному агентству по вопросам противодействия коррупции (НАПК). В соответствии со ст. 48 Закона о коррупции, Нацагентство вправе осуществлять либо контроль деклараций, либо их полную проверку.

Перспективы привлечения коррумпированных чиновников к ответственности в Украине весьма неоднозначны

Причем, контроль касается только своевременности подачи декларации, полноты и правильности ее заполнения, а также наличия логических и арифметических ошибок. Ключевым правонарушением декларанта в данном контексте может служить неподача декларации, за что прямо предусмотрена уголовная ответственность по статье 3661 Уголовного кодекса Украины. На мой взгляд, этим, во многом, и объясняется высокий процент подачи чиновниками е-деклараций.

В то же время, в контексте полной проверки, Нацагентство вправе проверить:

1) достоверность задекларированных сведений;

2) точность оценки задекларированных активов;

3) наличие у субъекта декларирования конфликта интересов;

4) наличие признаков незаконного обогащения.

Однако самого порядка осуществления проверки по данным пунктам Закон о коррупции не устанавливает, делегируя эти вопросы НАПК, которое должно урегулировать их собственными нормативными актами.

На сегодняшний день решение Нацагентства о порядке проведения контроля и полной проверки декларации Министерством юстиции не зарегистрировано по причине несовершенства предлагаемого Нацагенством проекта о проверке.

Что же, в этом случае, будет собой представлять полная проверка декларации? Действительно ли НАПК сможет прийти домой к чиновнику и потребовать предъявить миллионы наличных гривен, долларов, евро, картины, коллекции вин, церкви и святые мощи? Будут ли требовать и изучать, к примеру, квитанции о валютообменных операциях, выписки по банковским счетам, факты получения дивидендов от подконтрольных юридических лиц?

Уже сейчас можно говорить, что все вышеперечисленное если не невозможно, то крайне маловероятно.

Проверка деклараций чиновников будет, по большей части, формальным процессом обмена документами и запросами. Согласно Закону о коррупции, НАПК не вправе потребовать у декларанта предъявить указанные в декларации суммы наличных либо иное ценное имущество, только копии документов и письменные пояснения. Проверить обороты денежных средств по банковским счетам декларантов и подконтрольных им юридических лиц – тоже не совсем простая задача, ведь речь идет о банковской тайне, раскрытие которой осуществляется в особом порядке, как правило, по решению суда, и Закон о коррупции не предусматривает тут никаких особенностей.

Проверка деклараций чиновников будет, по большей части, формальным процессом обмена документами и запросами

Вместе с тем, нет смысла отрицать, что попытки Нацагентства показать «результат» и привлечь к ответственности некоторых субъектов декларирования, будут. А вот чем они закончатся - во многом будет зависеть от настойчивости правоохранителей, и эффективности работы стороны защиты.

Олег Громовой, адвокат, партнер юридической фирмы GENTLS