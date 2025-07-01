Эта прибрежная жемчужина - идеальное место для летнего отдыха без толп туристов.

Все больше туристов ищут более тихие и менее посещаемые города и поселки, в которых можно насладиться лучшим отдыхом в любимых странах.

Испания, которая является популярным местом для отдыхающих, однако не до всех ее жемчужин добрался массовый туризм. Одна из жемчужин находится на побережье Коста-Бланка, которая предлагает идеальное сочетание испанских традиций и природных красот, пишет Express.

Это Дения - приморский город на востоке Испании, и в отличие от других курортов, она не переполнена туристами.

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Этот потрясающий город может многое предложить туристам, вдоль его 20-километровой береговой линии расположены прекрасные песчаные пляжи в северной части, а на юге — крутые скалы.

Пляж Лес-Девесес — самый широкий в городе, он также находится дальше всего от городской зоны, идеально подходит для тех, кто любит тишину и покой. К тому же это один из самых популярных пляжей с рейтингом 4,1 на TripAdvisor.

"Этот пляж самый красивый, песок напоминает о Карибском острове, он такой белый и мягкий. Это фантастическое место для "прогулки по пляжу", а в конце прогулки вы можете пообедат, выпить кофе или пива в Лос-Баньосе, и вид просто потрясающий", - поделился впечатлениями один посетитель на туристическом сайте.

Другой написал: "Длинный пляж, бесплатный, с белым песком и чистой водой. К счастью, нет водорослей, в отличие от других. Для меня это лучший пляж возле Дении".

Издание отметило, что в городе также есть захватывающие достопримечательности, включая церковь Асунсьон 18 века и мэрию, которая может похвастаться двумя мемориальными досками из древнего храма римской богини Дианы.

Исторический центр Дении и Старый город отражают замечательную древнюю историю, а также являются домом для очаровательной главной улицы, состоящей из магазинов одежды, кафе и небольших кондитерских.

Ранее УНИАН.Туризм писал, где лучше отдохнуть в Испании этим летом. Этот город славится куснейшей едой и сказочными пляжами.

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