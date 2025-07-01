Россия уже воюет с НАТО, но пока только онлайн, - дипломаты

На выборах в Румынии уже было зафиксировано российское вмешательство, и оно может повториться в любой стране НАТО.

Россия использует киберпространство для создания угроз демократии в странах НАТО и среди союзников США. Опираясь на недавний опыт выборов в Румынии, такое мнение в колонке для издания Рolitico выразили трое бывших посла США в Румынии - Марк Гитенштейн (занимал должность посла в 2009-2012), Адриан Цукерман (2019-2021) и Джим Розапепе (1998-2001).

Они пишут, что Румыния в 2024 году пережила российское вторжение, где главным оружием были твиты, а не танки, как в Украине. Речь идет о президентских выборах, во время которых румынские спецслужбы заметили признаки внешнего вмешательства.

По мнению послов, столкнувшись со стойкостью Украины, Россия начала применять в других странах давнюю советскую стратегию, пробуя уничтожить демократическое устройство. Основным методом являются манипуляции общественным мнением через соцсети.

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"TikTok, Telegram и другие каналы социальных сетей теперь являются оружием в этой новой войне. Агрессия Путина направлена на США и всех их союзников. Он тратит миллионы долларов, бомбардируя европейских избирателей манипулятивными социальными сетями и кампаниями по дезинформации в массовом масштабе. Это новый тип войны с демократией, который исключает необходимость вкатывать танки в столицы", - говорится в статье.

Рассматривая выборы в Румынии, послы напоминают, что Россия влила миллионы в поддержку своего кандидата. Через соцсети за короткий срок никому не известного кандидата Кэлина Джеорджеску сделали узнаваемым и популярным, и благодаря этому он едва не занял первое место на выборах. Из-за угроз национальной безопасности результаты выборов отменили, а избиратели голосовали повторно. В итоге победил кандидат Никушор Дан, который предлагал Румынам развивать страну в рамках НАТО.

Однако, дипломаты говорят, что после Румынии подобные попытки вмешательства в избирательный процесс могут наблюдаться и в других странах. Они напоминают, что осенью пройдут выборы в Молдове, Эстонии, Грузии, Нидерландах, Чехии и других странах, и ни в одной из них нельзя исключать попыток вмешательства России в голосование. Бывшие послы сделали такой вывод:

"Борьба за демократию теперь распространяется на киберпространство, где тактика вторжения Путина должна быть сорвана, так же как это было на поле боя. Новое поле боя — онлайн, и ставка — демократический суверенитет".

Другие проявление кибервойны

Напомним, что об угрозах безопасности Европы со стороны России также предупреждали и другие эксперты. Так, в статье Financial Times говорится, что новая эра для ЕС только начинается, поскольку РФ настроена вернуть контроль над многими европейскими странами постсоветского блока. Во многом, будущее Европы будет зависеть от результата войны России и Украины.

В Украине эксперты также фиксируют киберугрозы со стороны России. Financial Times также писала, что российские силовики все чаще вербуют украинских подростков через мессенджеры и пытаются готовить из них диверсантов.

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