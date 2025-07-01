Выясняется, в каких отношениях 16-летний украинец состоял с убитыми им матерью и ее дочерью.

В Германии найдены мертвыми украинская женщина и ее малолетняя дочь. В совершении преступления признался подросток-украинец, он задержан. Как отмечают в Министерстве иностранных дел Украины, сейчас дипломаты выясняют у правоохранителей дополнительную информацию.

В частности, по сообщению Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе, 29 июня в городе Дорстен, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ, обнаружены тела двух гражданок Украины - матери 1992 года рождения и дочери 2023 года рождения неподалеку от места их проживания.

"30 июня правоохранительные органы задержали гражданина Украины 2009 года рождения, который сам явился на место преступления и признался в содеянном", - говорится в сообщении.

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При этом по факту инцидента открыто уголовное производство, выясняется в каких отношениях задержанный находился с погибшими. Также генеральное консульство в Дюссельдорфе направило запрос в правоохранительные органы для выяснения дополнительной информации.

"Дипломаты работают над тем, чтобы установить контакт с родственниками погибших и задержанного. Дело находится на особом контроле учреждения" ,- сказано в сообщении.

Преступления против украинцев

Как сообщал УНИАН, в январе в Германии признали виновным и приговорили к пожизненному заключению 37-летнего убийцу девятилетней украинки Валерии. Преступник имел отношения с матерью девочки Надеждой - она развелась с ним всего за несколько дней до убийства. Впоследствии он задушил ее ребенка и сбежал из страны.

А в начале июня в Бельгии были жестоко убиты 46-летняя украинка и ее 6-летняя дочь, в преступлении через день признался 16-летний сын семьи.

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