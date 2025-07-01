Появилось фото таинственного китайского экраноплана

Аппарат имеет шасси и в теории способен садиться на твердую поверхность.

В Китае впервые заметили экраноплан неизвестного типа, который может оказаться прототипом перспективного транспортного средства. Об этом сообщает портал Naval News.

Аппарат имеет шасси и в теории способен садиться на твердую поверхность. Он получил четыре реактивных двигателя, расположенных на верхней части крыла. Также специалисты обратили внимание на странную форму хвостового оперения.

На сегодняшний день неизвестны ни характеристики, ни назначение экраноплана. Возможно, его хотят использовать для транспортных миссий в случае вторжения на Тайвань.

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Применение экранопланов может стать вызовом для Тайваня, ведь их трудно перехватить. Дело в том, что экраноплан летит на сверхнизкой высоте на скорости примерно 500 км/ч, что делает некоторые противокорабельные ракеты малоэффективными. Также ему не страшны морские мины, ведь он не касается воды.

В то же время экранопланы имеют и существенные недостатки. В том числе - низкую маневренность и более низкую, чем у самолетов, скорость.

В целом экранопланы не могут похвастаться большой популярностью из-за специфики их применения. Большинство таких аппаратов остались на этапе проектов или опытных образцов.

Новые китайские разработки

Китай с бешеной скоростью производит передовые эсминцы Type 055. Эти корабли могут выполнять большое количество различных задач, а также имеют огромные арсеналы и передовую электронику. Таким образом, во многом они почти не уступают крупным кораблям ВМС США.

Также стоит напомнить, что в прошлом году Пекин спустил на воду первый корабль-гигант Type 076, который классифицируют как универсальный десантный корабль (УДК). Как сообщалось, он мог получить электромагнитную катапульту.

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