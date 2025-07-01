В перечне значится Овен.

Гороскоп на неделю в целом непростой, но для трех знаков Зодиака испытания постепенно заканчиваются. Ретроградный Нептун усилит внутреннюю чувствительность, что поможет Овну, Раку и Тельцу увидеть ситуацию яснее и завершить сложные этапы, пишет YourTango.

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Овен

Возможны конфликты с близкими, связанные с честностью и накопившимися проблемами. Главное - сохранять открытость и спокойствие в общении. Не спешите с выводами, дайте себе время подумать и при необходимости попросите поддержку. Решение вопросов до 6 июля укрепит отношения.

Рак

Новолуние усиливает эмоциональное напряжение, возможны конфликты и усталость от баланса между работой и личной жизнью. Важно уделять внимание отдыху и заботе о себе, чтобы сохранить энергию. Корректируйте расписание и старайтесь эффективно общаться. К концу недели ситуация улучшится.

Телец

Оппозиция Меркурия и Плутона может вызвать недопонимания и споры, особенно в рабочей сфере. Будьте готовы к компромиссам, проявляйте терпение и гибкость. Открытость к мнению других и забота о своем душевном и физическом состоянии помогут преодолеть трудности.

Напомним, ранее астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака начинается "белая полоса" в жизни.

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