Украина выполнила все условия для получения безвізу, теперь очередь за Евросоюзом - нардеп

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Прежде всего хочу отметить, что Украина выполнила все пункты требований Европейского Союза для предоставления гражданам Украины возможности без виз передвигаться по государствам ЕС», - сообщил депутат.

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Он отметил, что драйвером процесса принятия «безвизовых» требований было правительство премьера Яценюка. «Выполнение условий, необходимых для получения украинцами безвизового режима, было одним из приоритетов Кабмина Яценюка. Как представитель «Народного фронта», могу сказать, что наша фракция делала в парламенте все возможное, чтобы внедрить эти изменения. Хоть иногда было очень непросто. Даже при том, что мы якобы имели конституционное большинство прозападных сил», - напомнил политик.

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По его словам, европейцы признают факт выполнения Украиной всех требований для безвизового режима, хотя может кто-то из них слабо верил в то, что мы выполним более ста сорока пунктов. «Теперь очередь стран Европейского Союза подтвердить свою готовность выполнять договоренности и продемонстрировать приверженность своим ценностям», - подытожил Михаил Хмель.