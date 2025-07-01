При условии прекращения огня Украина должна сохранить обороноспособность и военный потенциал.

В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство подготовило два сценария по размеру военных расходов, которые учитывают как прекращение огня со следующего года, так и продолжение боевых действий.

Об этом говорится в постановлении Кабмина "Об одобрении Бюджетной декларации на 2026-2028 годы".

Так, при базовом сценарии в условиях прекращения огня в 2026 году, для правительства существует вызов о необходимости сохранения обороноспособности и военного потенциала для отпора вооруженной агрессии РФ против Украины. При таких условиях расходы госбюджета на безопасность и оборону определены:

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на 2026 год - 1,817 трлн гривень;

2027 год - 1,439 трлн гривень;

2028 год - 1 384 трлн гривень.

"В условиях длительной войны, глобального кризиса и нестабильности, ослабления традиционных союзов, расходы на безопасность и оборону и в дальнейшем будут оставаться основным приоритетом бюджета. Украина стремится защитить свой суверенитет и границы. Обеспечение сил безопасности и обороны Украины необходимым финансовым ресурсом является одной из предпосылок - вернуть свое", - говорится в декларации.

Кроме этого, Украина предлагает международным партнерам из Коалиции желающих создать отдельный фонд для финансирования потребностей сил безопасности и обороны Украины. Такое решение позволит сохранить необходимую численность военных для предотвращения возобновления вооруженной агрессии РФ против Украины, а также будет одним из факторов гарантии безопасности для европейских партнеров.

Альтернативный сценарий

Отмечается, что в случае сохранения высокой интенсивности военных действий национальная экономика может столкнуться с дальнейшим ослаблением производственной активности, ограниченным доступом к отдельным ресурсам, а также ростом логистических и безопасностных расходов для бизнеса.

Поэтому Минэкономики разработало альтернативный сценарий прогноза, который предусматривает более длительные сроки военных действий с соответствующими последствиями для экономики. Он предусматривает замедление темпов экономического роста в 2026 году до 2,4% с последующим более подавленным экономическим восстановлением в 2027 и 2028 годах в среднем ежегодно на уровне 4,6%, более высокое инфляционное давление в экономике (рост потребительских цен на 9,9% в 2026 году, 9,4% в 2027 году, 7,5% в 2028 году), более медленное восстановление экспорта товаров и услуг.

"Объем расходов сектора безопасности и обороны на 2026 год должен быть восстановлен до уровня 2025 года с учетом изменений в государственный бюджет. Так, против базового сценария расходы на сектор безопасности и обороны должны быть увеличены на 750-800 млрд гривен и в общем объеме составят 2,6 трлн. гривен, что составит более 25% ВВП", - сказано в документе.

Также отмечается, что при условии направления внутренних ресурсов, а именно доходов государственного бюджета и внутреннего финансирования на покрытие расходов сектора безопасности и обороны, Украина будет нуждаться в сохранении внешней финансовой поддержки на уровне не ниже текущего года для финансирования социальных программ, поддержки населения.

Бюджет Украины - последние новости

Минфин готовил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, рассматривая два сценария - базовый и альтернативный, по которому война продлится весь 2026 год. Об этом сообщал министр финансов Сергей Марченко.

Президент Владимир Зеленский поручил проработать в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы вопрос об увеличении денежного обеспечения военнослужащих. Он ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме этого, правительству поручили обеспечить первоочередное финансирование по таким направлениям, как разработка и закупка новых образцов вооружения и военной техники, в частности современного высокоточного ракетного вооружения, беспилотных комплексов и роботизированных систем и тому подобное.

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