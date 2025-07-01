Это опасное оружие, которое по мощности соответствует характеристикам ФАБ-500.

Российские захватчики имеют два варианта управляемых авиабомб "Гром-1", которые могут лететь более 100 км. Об этом авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко сказал в эфире на Radio NV.

В частности, у эксперта спросили о российской бомбе-ракете "Гром-1", которая пролетела более 100 км и долетела до Днепра, но была сбита украинскими силами ПВО.

"Это тоже КАБ, но специфический. Если обычный КАБ россияне делают, беря фугасную или осколочно-фугасную бомбу и присоединяют к ней крылья, то в этом случае пошли другим путем. Это КАБ фабричного производства. Эта бомба сделана на базе ракеты Х-38. С ракеты снят мощный двигатель. Вместо него поставлен маломощный двигатель или вовсе нет двигателя", - отметил Романенко.

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Как подчеркнул эксперт, этот комплекс управляемого ракетного вооружения "Гром" состоит из двух компонентов.

"Первое - это КАБ с реактивным двигателем (он и называется "Гром-1", дальность до 120 км и именно он прилетел в Днепр)", - сообщил Романенко.

Авиаэксперт сообщил, что это не первый случай применения россиянами такого вооружения. Еще осенью 2024 года такими бомбами наносились удары по Харькову и Купянску. Он рассказал:

"А второй вариант - это такая же управляемая авиабомба, но с лучшей аэродинамикой, имеет форму ракеты, поэтому, дальность немного больше. Как правило, сбрасывается с высоты 12 тысяч метров на сверхзвуковой скорости самолета. Если с реактивным двигателем, это обеспечивает ей дальность 120 км. Если без двигателя - дальность 65 км".

Также, по его словам, у бомбы "Гром-1" с реактивным двигателем боевая часть 315 кг, но если снимают двигатель, то россиян дополнительно есть еще 165 кг взрывчатки. В общем получается 480 кг боевой части.

"Оружие опасное, и по мощности соответствует примерно бомбами ФАБ-500", - сказал Романенко.

Применение россиянами бомбы-ракеты "Гром-1"

Как сообщал УНИАН, 28 июня Силам обороны Украины удалось перехватить возле Днепра управляемый авиационный боеприпас, который пролетел более 100 км. Это была управляемая авиабомба с реактивным двигателем "Гром-1".

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