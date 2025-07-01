Власть в США уже вскоре уйдет в отпуск, отметил Иван Ступак.

Заявления России о третьем раунде переговоров - это спектакль для одного человека, Дональда Трампа. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал Иван Ступак, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт.

"РФ опасается, что те 500% пошлины или другие санкции могут быть наложены. Поэтому им важно выиграть время. 4 июля, День Независимости США, потом американские чиновники уходят в отпуска. И Сенат собираться точно не будет. И РФ до сентября выиграет время, что никто накладывать санкции не будет, Украина какие-то прорывные пакеты помощи от США так же не получит. Пока что в этот спектакль они играют", - сказал Ступак.

Он отметил, что Россия будет продолжать тянуть время с переговорами, пока у них есть успехи на фронтах. И чтобы это изменить, Украине нужен комплекс средств, которые позволят уменьшить интенсивность российского наступления.

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"И все эти публичные вещи о переговорах, публичные встречи. Это будет исключительно спектакль для одного человека. РФ не будет иметь целью никаких переговоров с Украиной", - добавил Ступак.

Мирные переговоры: важные новости

Последний раунд переговоров между Украиной и Россией состоялся 2 июня в Стамбуле при посредничестве Турции. Представитель Кремля Песков накануне заявлял, что темпы переговоров зависят от украинской позиции и эффективности американского посредничества. На эти заявления отреагировал спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог, назвав их оруэлловскими (сравнение с манипуляциями в известном романе Джорджа Оруэлла "1984").

По словам министра обороны Рустема Умерова, Украина планирует перейти к обсуждению встречи Зеленского и Путина уже после согласования гуманитарных вопросов с Москвой. Он также отметил, что дополнительные разъяснения о ходе переговоров и формате продолжения будут предоставлены вскоре.

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