Штаб оккупантов в Донецке отвечал за организацию наступления РФ на всем востоке, отметил Николай Маломуж.

Во время удара по Донецку в ночь на 1 июля, вероятно, был поражен штаб 8 общевойсковой армии ВС РФ, который является стратегической целью Киева. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

"Армейский штаб - это стратегический объект, который разворачивает направления военных операций фактически на всем восточном фронте. И сейчас группировка около 110 тысяч человек - это один из элементов организации атак на Покровском, Краматорском, и в целом на Донецком направлении. Все операции планируются с позиций этого штаба. И удары по его местонахождению, уничтожение работников штаба, инфраструктуры, системы управления - это является стратегическим ударом", - сказал Маломуж.

Он добавил, что такие удары позволяют на некоторое время дезорганизовать работу штаба, уничтожать кадровую и технологическую составляющую. А также ослабить врага в его возможности осуществлять активные действия.

Видео дня

"И с другой стороны, активизировать наши действия на этот период. Когда нет единой организации атак и обороны противника, мы имеем возможности выискивать те сектора, где враг не имеет слаженных позиций, это действительно дает преимущество", - добавил Маломуж.

Удары по российским целям: важные новости

В ночь на 1 июля во временно оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. По данным местных пабликов, под атакой оказался металлургический завод. По данным прокремлевских медиа, город якобы был атакован ракетами Storm Shadow.

Кроме того, в ночь на 1 июля былошумно и во временно оккупированном Луганске. О поражении отдельных объектов не сообщалось. Однако в сети есть видео с пожарами в результате атак.

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