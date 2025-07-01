Температура в Украине будет колебаться, а осадков в ближайшие дни будет недостаточно.

Погода в Украине в первой декаде июля будет очень переменчивой. Температура будет колебаться от сильной жары до более умеренной, а осадков будет мало. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

1 и 2 июля, по прогнозу синоптика, в Украине будет свежо. Прохладнее всего будет в северных и восточных областях, где также ожидается ветер и кратковременные дожди.

С 3 июля к нам в страну начнет поступать жаркий воздух африканского происхождения, из-за чего температура быстро повысится. Уже к 4 июля по всей Украине будет жара +32…+37 °С, а среднесуточная температура окажется на 5-8 градусов выше климатической нормы.

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Через несколько дней жара ослабнет, так как в Украину зайдет прохладный воздух из Атлантики и стран Балтии. В течение 5-6 июля ожидается +25°...+31°, на крайнем юге и в Крыму при этом сохранится жаркая погода.

Но и прохлада надолго не задержится. По прогнозу Кибальчича, с 7 по 10 июля новая волна жары из стран Балканского полуострова накроет большую часть Украины. Столбики термометров вновь поднимутся до +32°...+37°, а на юге местами вообще будет +38°...+39°. Ночью минимальные показатели температуры ожидаются в пределах +15…+22 °С.

Осадков в ближайшие дни будет гораздо меньше нормы. Вероятнее всего осадки пройдут 4-5 июля, а также 9-10 июля.

В ближайшие дни жара доберётся и до Киева. Однако в столице она задержится ненадолго - температура будет довольно нестабильной. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По её словам, первые дни июля в Киеве будут ещё сравнительно прохладными. Так, днём 1 июля ожидается всего +20...+22 °C, без осадков, но с порывистым ветром.

Как отмечает Диденко, настоящая жара придёт в столицу 3 июля. Повышенная температура сохранится и 4-го числа, однако уже 5–6 июля станет прохладнее.

7 и 8 июля в Киеве снова потеплеет, а 9-го вновь ожидается спад жары.

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