УНИАН подготовил подборку из 10 самых интересных сериалов второго месяца лета 2025 года –– как совершенно новых, так и продолжений хитов прошлых лет.

В июле сериальных фанатов ждут продолжения таких хитовых шоу, как "Фундация", "Декстер" и "Скрежет металла".

Кроме того, состоятся несколько интересных премьер новых сериалов, среди который – "Институт", "Неукротимый" и "Черный Вашингтон".

Обо всех 10 самых интересных сериалах июля 2025 года читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

Песочный человек

The Sandman (США, Netflix, фэнтези, 2 сезон, премьера – 3 июля)

В продолжении экранизации комиксов британского писателя Нила Геймана король снов Морфей будет пытаться навести порядок в своем королевстве и наладить отношения со своими братьями и сестрами.

Главную роль в шоу снова повторит Том Старридж ("Рок-волна", "В дороге", сериал "Пустая корона").

Второй и финальный сезон сериала будет насчитывать 12 эпизодов и будет поделен на три части: первые шесть эпизодов выйдут 3 июля, еще пять – 24 июля, а 31 июля будет выпущен дополнительный специальный эпизод.

Баллард

Ballard (США, Amazon, криминал, 1 сезон, премьера – 9 июля)

В центре сюжета – детектив полиции Лос-Анджелеса Рене Баллард, которая возглавляет новый отдел нераскрытых дел. Сериал является спинофом успешного проекта "Босх: Наследие" – эта героиня была представлена в его финальном эпизоде.

Главную роль в шоу сыграла Мэгги Кью (сериалы "Никита", "Сталкер", франшиза "Дивергент")

Первый сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, все они выйдут одновременно.

Это слишком

Too Much (Великобритания, Netflix, романтика/комедия, 1 сезон, премьера – 10 июля)

Главная героиня шоу – девушка с разбитым сердцем Джессика, которая переезжает из Нью-Йорка в Лондон, чтобы начать новую жизнь, и там влюбляется в инди-музыканта по имени Феликс. Но в новой стране героиня также регулярно попадает в курьезные ситуации.

В сериале сыграли Меган Сталтер (сериал "Хитрости") и Уилл Шарп ("Настоящая боль", второй сезон "Белого лотоса"), а также Эмили Ратаковски ("128 ударов сердца", "Красотка на всю голову", "Искусство обмана"), Ричард Э. Грант ("Чернокнижник", "Дракула", сериал "Локи"), Адель Экзаркопулос ("Жизнь Адель"), Рита Уилсон ("Город астероидов"), Стивен Фрай ("Алиса в стране чудес", "Шерлок Холмс: Игра теней") и другие.

Сняли сериал американская актриса и режиссер Лина Данэм (сериал "Девчонки"), а также создатели "Реальной любви" Тим Беван и Эрик Феллнер. Музыку к нему написал британский музыкант Луис Фелбер, по совместительству муж Лины Данэм. Он же является соавтором шоу.

Первый сезон будет насчитывать десять эпизодов, которые станут доступны одновременно 10 июля 2025 года на Netflix.

Фундация

Foundation (США, Apple TV+, научная фантастика, 3 сезон, премьера – 11 июля)

События этого сериала, снятого на основе одноименного цикла романов американского писателя-фантаста Айзека Азимова, разворачиваются в Галактической империи, которая охватывает весь Млечный путь. Ученый Гэри Селдон предсказывает гибель этого государства и создает организацию "Фундация", которая должна будет после этой катастрофы воссоздать цивилизацию. Это очень возмущает императора Галактики.

Среди прочих в новом сезоне к своим ролям вернулись Джаред Харрис ("Загадочная история Бенджамина Баттона", "Шерлок Холмс: Игра теней", сериалы "Безумцы", "Корона", "Чернобыль"), Ли Пейс (трилогия "Хоббит", "Стражи Галактики", "Сумерки. Сага: Рассвет – Часть 2") и Лу Ллобелл ("Поколение Вояджер").

Среди новых имен в касте – Пилу Асбек (сериал "Игра престолов"), Коди Ферн (сериалы "Американская история ужаса: Апокалипсис", "Карточный домик") и Томас Лемаркус ("Люди Икс: Апокалипсис", "Бегущий по лезвию 2049").

Третий сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Декстер: Воскрешение

Dexter: Resurrection (США, Paramount+, детектив/триллер, 1 сезон, премьера – 11 июля)

Еще один сиквел культового сериала нулевых о судмедэксперте-маньяке Декстере Моргане, который параллельно с работой в полиции разбирался с преступниками, продолжит события, показанные в первом спин-оффе "Декстер "Новая кровь" 2021-2022 годов. В его финале сын Декстера, Харрисон, выстрелил в отца, но, как выяснилось, тот выжил, несмотря на тяжелое ранение.

В новом проекте к роли Декстера Моргана снова вернулся Майкл Си Холл.

Также в шоу задействованы Джек Элкотт, который повторил роль Харрисона Моргана из сериала "Новая кровь". Кроме того, ожидается возвращение нескольких актеров из оригинального шоу: Джеймс Ремар (детектив Гарри Морган), Дэвид Заяс (детектив Анхель Батиста), Джон Литгоу (Артур Митчелл / убийца Троица), Джимми Смитс (окружной прокурор Мигель Прадо) и Эрик Кинг (сержант Джеймс Доакс).

Среди новых имен в касте – Ума Турман ("Криминальное чтиво", "Бэтмен и Робин", "Убить Билла"), Кристен Риттер (сериал "Джессика Джонс"), Питер Динклэйдж ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", сериал "Игра престолов") и другие.

Первый сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Институт

The Institute (США, MGM+, ужасы/научная фантастика, 1 сезон, премьера – 13 июля)

В центре сюжета нового сериала, снятого по мотивам одноименного произведения 2019 года от мастера ужасов Стивена Кинга, будет 12-летний гениальный парень Люк Эллис, которого похищают и помещают в так называемый "Институт". В этом мрачном учреждении содержат многих других детей, которые попали туда так же, как и он, и все они имеют чрезвычайные способности. Во главе с директором миссис Сигсби, персонал учреждения проводит жестокие опыты над детьми, и выбраться оттуда, кажется, невозможно. Тем временем, в соседнем городке бывший полицейский Тим Джеймисон, которого преследуют странные видения, пытается начать новую жизнь, но мир и покой не длятся долго, поскольку его истории суждено пересечься с судьбой Люка.

Главные роли в шоу исполнили Бен Барнс ("Хроники Нарнии: Принц Каспиан", "Дориан Грей", сериалы "Мир Дикого Запада", "Каратель", "Тень и кость"), Мэри-Луиз Паркер (дилогия "РЭД", сериал "Косяки") и Джо Фримен, для которого это первая главная роль.

Шоураннером "Института" выступил Джек Бендер, который до этого работал над сериалами "Клан Сопрано", "Шпионка", "Остаться в живых", "Алькатрас", "Игра престолов" и "Извне".

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Звездный путь: Странные новые миры

Star Trek: Strange New Worlds (США, Paramount+, научная фантастика, 3 сезон, премьера – 17 июля)

Сериал, являющийся спинофом сериала "Звездный путь: Дискавери" и приквелом к "Звездный путь: Оригинальный сериал", рассказывает о путешествиях капитана Кристофера Пайка и экипажа звездолета USS "Энтерпрайз" за десять лет до событий, описанных в оригинальном шоу 1960-х годов.

Главные роли в шоу исполняют Энсон Маунт ("Перекресток", сериал "Ад на колесах"), Итан Пек (сериал "10 причин моей ненависти") и Ребекка Ромейн (франшиза "Люди Икс").

Третий сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно. Уже известно, что у сериала будет еще два сезона – пятый станет завершающим и будет насчитывать шесть эпизодов.

Неукротимый

Untamed (США, Netflix, триллер/криминал, 1 сезон, премьера – 17 июля)

Смерть женщины заманивает федерального агента в бесконечные леса Национального парка Йосемити, где законам нет места, а природа подчиняется только собственным правилам.

Главные роли в шоу сыграли Эрик Бана ("Падение "Черного ястреба", "Троя", "Халк", "Звездный путь"), Сэм Нилл (франшиза "Парк Юрского периода", сериалы "Тюдоры", "Острые козырьки") и Розмари Девитт ("Ла-Ла Ленд", "Улыбка 2").

Создали сериал Марк Л. Смит и Эль Смит – первый является сосценаристом к фильмам "Выживший", "Оверлорд" и "Смерчи".

Первый сезон сериала будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Черный Вашингтон

Washington Black (США, Hulu, драма/историческое, 1 сезон, премьера – 23 июля)

События сериала, снятого на основе одноименного романа 2018 года канадской писательницы ганского происхождения Эси Эдугян, происходят на Барбадосе и в Новой Шотландии в начале 1800-х годов. В центре сюжета – темнокожий 11-летний мальчик с сахарной плантации Джордж Вашингтон Блэк, который должен бежать после шокирующей смерти, грозящей перевернуть его жизнь с ног на голову.

Среди прочих в сериале сыграли Том Эллис (сериал "Люцифер"), Стерлинг К. Браун ("Черная пантера", "Хищник", "Американское чтиво"), Чарльз Дэнс (сериалы "Игра престолов", "Корона") и другие.

Первый сезон мини-сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Скрежет металла

Twisted Metal (США, Peacock, комедия/экшн/постапокалиптическое, 2 сезон, премьера – 31 июля)

По сюжету сериала, основанного на одноименной франшизе видеоигр о боевых автомобилях, США превратились в дикую пустошь после того, как вирус уничтожил все компьютеры. В обнесенных стенами городах сохраняется цивилизация, но между ними живут изгнанники, каннибалы, грабители и другие преступники. Связь между городами поддерживают курьеры, которые ездят на вооруженных автомобилях. Главный герой – болтливый курьер Джон Доу, который получает сложное задание пересечь опустошенный мир, чтобы доставить загадочный пакет и привезти обратно таинственный товар. В начале путешествия Джон знакомится с мародеркой, которую называет Молчунка. У Молчунки своя цель – отомстить за смерть брата самозваному правоохранителю агенту Стоуну. Несмотря на взаимную неприязнь, Джон и Молчунья путешествуют вместе, борясь с безжалостными и коварными преступниками, управляющими смертоносными машинами.

Главные роли в шоу исполняют Энтони Маки (франшиза "Мстители") и Стефани Беатрис ("На высотах Нью-Йорка).

Второй сезон сериала будет насчитывать 12 эпизодов.

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Марина Григоренко