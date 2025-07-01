Блогерша держала интригу до последнего.

Победительница 13-го сезона романтического проекта "Холостяк", блогерша Инна Белень, которая на днях намекнула на серьезные изменения в личной жизни, наконец-то, раскрыла, что именно она имела в виду.

В Instagram-stories девушка до последнего держала интригу, предложив подписчикам гадать, на какой же шаг они с бойфрендом решились.

"У меня уже немного дергается глаз от этого процесса", - отметила Белень в подписи к одному из опубликованных фото.

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Многие пользователи решили, что пара готовится к свадьбе, к появлению ребенка или делает ремонт.

Но ни один из этих вариантов не оказался тем самым. По словам блогерши, они с парнем решились съехаться и активно ищут квартиру в Харькове.

"Да, мы решили жить вместе, поэтому ищем квартиру. Ремонт никто пока в квартире парня не будет делать, поэтому мы ищем квартиру. Но вы не представляете, насколько это оказалось сложно, это просто треш. Все начали возвращаться в Харьков, и никто пока не готов покупать квартиру, потому что тут часто "прилетает", потому все арендуют. Я уже пересмотрела квартир, наверное, 20. Цена аренды, как в Киеве, но все равно не можем найти", - объяснила Белень.

При этом она призналась, что очень привередливая:

"Мой номер, наверное, боятся уже все риелторы - все знают, что мне нельзя скидывать плохие варианты".

Напомним, ранее Инна Белень заговорила о беременности и заинтриговала фотографией с Дворцом бракосочетания.

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