Поводом для угроз остается законопроект о распределении налогов.

Миллиардер Илон Маск, который в последнее время все больше критикует президента США Дональда Трампа, теперь говорит о походе в политику. В своей сети Х он написал, что если Конгресс примет спорный бюджетный законопроект, то он начнет создавать собственный политический проект.

Маск выразил недовольство членами Конгресса, которые рассматривают и могут принять законопроект Тармпа о налогах. Угрожал им проигрышем во время выборов в следующем году.

"Каждый член Конгресса, который проводил кампанию за сокращение государственных расходов, а затем сразу же проголосовал за самое большое увеличение долга в истории, должен повесить голову от стыда! И они проиграют свои праймериз в следующем году. Даже если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле", - написал Маск.

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Впоследствии он опубликовал еще один пост на эту тему. В нем был еще более откровенным, сказав, что создаст свою партию, если Конгресс проголосует за законопроект. Предложил даже название проекта - America Party (Американская партия).

"Если этот безумный законопроект о расходах пройдет, на следующий день будет сформирована Американская партия. Нашей стране нужна альтернатива Демократическо-республиканской однопартийности, чтобы народ имел голос", - считает Маск.

Почему Маску не нравится законопроект Трампа

Напомним, что Маск не впервые публично выступает против принятия законопроекта, который позволит увеличить дефицит бюджета на 3,3 триллиона долларов за следующие десять лет. Маск называет это долговым рабством.

Трамп в ответ резко раскритиковал Маска. Он предложил министерству эффективности проверить компанию, чтобы сэкономить федеральному правительству "большие" деньги.

За ходом ссоры из-за "великого и прекрасного" законопроекта, - именно так называет его Трамп, - наблюдает весь мир. Во время публичных выпадов Трамп уже предлагал забрать все субсидии у Маска и отправить его домой в Южную Африку. А Маск заявил, что имя Трампа фигурирует в "файлах Эпштейна" - финансиста, которого обвиняли в организации проституции и других преступлениях.

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