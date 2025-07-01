В результате атаки есть погибшие и раненые.

Сегодня утром российские военные ударили ракетой по Каменскому району Днепропетровской области, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг ударил ракетой по Каменскому району. Возник пожар", - заявил он.

Лысак добавил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

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Председатель ОВА пообещал позже обнародовать детали.

Последние вражеские атаки на Днепропетровскую область

30 июня российские оккупанты нанесли удар БПЛА рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в г. Кривой Рог. Ранения получили три человека.

27 июня под атакой оказался город Самар - пять человек погибли, более 20 - пострадали.

24 июня Россия осуществила террористический удар по Днепру. Сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры, в частности, общежития, гимназии, административного здания и поезда "Укрзализныци", пассажиры которого получили травмы. Погибли более 20 человек, пострадали - более 340.

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