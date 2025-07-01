Французская компания Renault выпускает Clio с 1990 года.

По итогам первых пяти месяцев этого года Renault Clio оказался самым популярным автомобилем в Европе. Об этом сообщает аналитический портал Focus2Move.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи Clio выросли на 7,7%. Также в тройку попали Dacia Sandero и Volkswagen T-Roc. Замыкает десятку Peugeot 2008.

Эксперты напоминают, что в прошлом году лидерство принадлежало модели Dacia Sandero.

Видео дня

ТОП-10 моделей на рынке новых авто Европы:

Renault Clio (+7,7%);

Dacia Sandero (-8,4%);

Volkswagen T-Roc (+0,3%);

Volkswagen Golf (-16,7%);

Volkswagen Tiguan (+11,8%);

Dacia Duster (+7,1%);

Citroen C3 (-10,9%);

Opel Corsa (+7%);

Toyota Yaris (-12,9%);

Peugeot 2008 (+2,5%).

Новости авторынка - что интересного

Рейтинг самых продаваемых моделей в мире в этом году возглавил кроссовер Toyota RAV4. На второй позиции оказался Ford F-Series, тогда как третье место заняла Toyota Corolla. Падение Tesla Model Y продолжается - продажи этого авто упали почти на 30%.

Также сообщалось о новом рекорде продаж Toyota. По подсчетам специалистов, мировые продажи Toyota (учитывая дочерние компании Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd.) в мае превысили 955 тыс машин. Это примерно на 8% больше, чем год назад.

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