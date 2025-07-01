По итогам первых пяти месяцев этого года Renault Clio оказался самым популярным автомобилем в Европе. Об этом сообщает аналитический портал Focus2Move.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи Clio выросли на 7,7%. Также в тройку попали Dacia Sandero и Volkswagen T-Roc. Замыкает десятку Peugeot 2008.
Эксперты напоминают, что в прошлом году лидерство принадлежало модели Dacia Sandero.
ТОП-10 моделей на рынке новых авто Европы:
- Renault Clio (+7,7%);
- Dacia Sandero (-8,4%);
- Volkswagen T-Roc (+0,3%);
- Volkswagen Golf (-16,7%);
- Volkswagen Tiguan (+11,8%);
- Dacia Duster (+7,1%);
- Citroen C3 (-10,9%);
- Opel Corsa (+7%);
- Toyota Yaris (-12,9%);
- Peugeot 2008 (+2,5%).
Новости авторынка - что интересного
Рейтинг самых продаваемых моделей в мире в этом году возглавил кроссовер Toyota RAV4. На второй позиции оказался Ford F-Series, тогда как третье место заняла Toyota Corolla. Падение Tesla Model Y продолжается - продажи этого авто упали почти на 30%.
Также сообщалось о новом рекорде продаж Toyota. По подсчетам специалистов, мировые продажи Toyota (учитывая дочерние компании Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd.) в мае превысили 955 тыс машин. Это примерно на 8% больше, чем год назад.