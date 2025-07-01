Денежная компенсация выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный закон, гарантирующий военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения (№ 4470-IX). Об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины в Telegram.

В частности, речь идет как об основном, так и о дополнительных отпусках.

Предполагается, что в случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. При этом, если таковых нет - средства передаются по наследству.

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Этот закон был направлен на подпись президента еще 9 июня, а возвращен уже с подписью главы государства сегодня, 1 июля.

Парламентом были внесены изменения в статью 10-1 закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Так, соответствующими изменениями было определено, что не использованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска, которые не были предоставлены военнослужащим в особый период с момента объявления мобилизации, подлежат денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.

Что государство предоставляет военным

В Украине действуют льготы для участников боевых действий, которые предусматривают различные скидки и бесплатные услуги. Одной из них является санаторно-курортное лечение для ветеранов войны и их семей, а также близких погибших защитников. Такие категориимогут получить путевку для бесплатного отдыха в санатории.

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