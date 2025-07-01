Xiaomi завершила самую крупную переработку своего давно критикуемого приложения камеры. В течение многих лет приложение считалось одной из самых слабых частей фотосистемы китайского вендора, даже несмотря на мощные сенсоры и продвинутую обработку изображений.
Обновленный интерфейс, более интуитивный интерфейс и новые функции призваны устранить главные недостатки старой версии, на которые годами жаловались пользователи – от загроможденного экрана до запутанной навигации между режимами, пишет Gizmochina.
Так, переработанное приложение "Камера" получило быстрое переключение фокусного расстояния (28/35мм), регулировку экспозиции, улучшение работы портретного режима, более широкий выбор настроек в режиме Pro Modе, 40+ вариантов пользовательского интерфейса "Камеры и много другое.
Также Xiaomi визуально обновила более 140 иконок и переработала свыше 600 элементов интерфейса. Пользователей ждут новая анимация запуска, улучшенные звуки затвора и панель настроек. Ниже можно оценить новый дизайн:
Развертывание обновления будет проходить в три этапа, в течение которых апдейт получат около 40 моделей Xiaomi и Redmi. Так, с 28 мая обновление начали получать:
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15 Pro;
- Xiaomi 15;
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi MIX Fold 4;
- Xiaomi MIX Flip;
- Redmi K80 Extreme Edition;
- Redmi K80 Pro;
- Redmi K80;
- Redmi K70 Extreme Edition;
- Redmi K70 Pro;
- Redmi K70;
- Redmi K70E.
20 июня началось развертывание обновления для более старых флагманов Xiaomi и среднебюджетных Redmi:
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi MIX Fold 3;
- Xiaomi Civi 4 Pro;
- Redmi K60 Extreme Edition;
- Redmi K60 Pro;
- Redmi K60;
- Redmi Turbo 4 Pro;
- Redmi Turbo 4;
- Redmi Turbo 3;
- Redmi Note 14 Pro+ 5G;
- Redmi Note 14 Pro 5G;
- Redmi Note 14 5G.
Финальная фаза стартует в июле 2025 года, и в нее попадут:
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S;
- Redmi K60E;
- Redmi Note 13 Pro+ 5G;
- Redmi Note 13 Pro 5G;
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi Note 13R Pro;
- Redmi Note 13R.
Пока обновление камеры Xiaomi будет доступно только для пользователей из Китая. Через определенное время поставить обновление смогут и владельцы глобальных устройств. Чтобы его не пропустить, своевременно посещайте раздел настроек "Обновление компонентов" на своем девайсе.
Напомним, до конца лета для смартфонов Xiaomi выйдет новая операционная система HyperOS 3 на базе Android 16. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгрейде.