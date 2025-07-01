Приложение камеры Xiaomi претерпело важные изменения и выходит на этих телефонах / фото Xiaomi

Xiaomi завершила самую крупную переработку своего давно критикуемого приложения камеры. В течение многих лет приложение считалось одной из самых слабых частей фотосистемы китайского вендора, даже несмотря на мощные сенсоры и продвинутую обработку изображений.

Обновленный интерфейс, более интуитивный интерфейс и новые функции призваны устранить главные недостатки старой версии, на которые годами жаловались пользователи – от загроможденного экрана до запутанной навигации между режимами, пишет Gizmochina.

Так, переработанное приложение "Камера" получило быстрое переключение фокусного расстояния (28/35мм), регулировку экспозиции, улучшение работы портретного режима, более широкий выбор настроек в режиме Pro Modе, 40+ вариантов пользовательского интерфейса "Камеры и много другое.

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Также Xiaomi визуально обновила более 140 иконок и переработала свыше 600 элементов интерфейса. Пользователей ждут новая анимация запуска, улучшенные звуки затвора и панель настроек. Ниже можно оценить новый дизайн:

Фото Xiaomi 01 июля 2025
Фото Xiaomi 01 июля 2025
Фото Xiaomi 01 июля 2025

Развертывание обновления будет проходить в три этапа, в течение которых апдейт получат около 40 моделей Xiaomi и Redmi. Так, с 28 мая обновление начали получать:

  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 15 Pro;
  • Xiaomi 15;
  • Xiaomi 14 Ultra;
  • Xiaomi 14 Pro;
  • Xiaomi 14;
  • Xiaomi MIX Fold 4;
  • Xiaomi MIX Flip;
  • Redmi K80 Extreme Edition;
  • Redmi K80 Pro;
  • Redmi K80;
  • Redmi K70 Extreme Edition;
  • Redmi K70 Pro;
  • Redmi K70;
  • Redmi K70E.

20 июня началось развертывание обновления для более старых флагманов Xiaomi и среднебюджетных Redmi:

  • Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi MIX Fold 3;
  • Xiaomi Civi 4 Pro;
  • Redmi K60 Extreme Edition;
  • Redmi K60 Pro;
  • Redmi K60;
  • Redmi Turbo 4 Pro;
  • Redmi Turbo 4;
  • Redmi Turbo 3;
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 14 Pro 5G;
  • Redmi Note 14 5G.

Финальная фаза стартует в июле 2025 года, и в нее попадут:

  • Xiaomi 12S Ultra;
  • Xiaomi 12S Pro;
  • Xiaomi 12S;
  • Redmi K60E;
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 13 Pro 5G;
  • Redmi Note 13 5G;
  • Redmi Note 13R Pro;
  • Redmi Note 13R.

Пока обновление камеры Xiaomi будет доступно только для пользователей из Китая. Через определенное время поставить обновление смогут и владельцы глобальных устройств. Чтобы его не пропустить, своевременно посещайте раздел настроек "Обновление компонентов" на своем девайсе.

Напомним, до конца лета для смартфонов Xiaomi выйдет новая операционная система HyperOS 3 на базе Android 16. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгрейде.

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