1-3 июля территория Украины будет находиться в переходной зоне между циклоном и антициклоном.

Июнь в Украине выдался достаточно свежим, а вот начало июля берет тенденцию к более жаркой погоде. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, на этой неделе будет усиливаться антициклон, поэтому в большинстве регионов будет преобладать погода без осадков. Только до среды по северо-востоку еще могут быть небольшие кратковременные дожди. А уже во второй половине недели ожидается ощутимое повышение температуры.

Как сообщается, 1-3 июля территория Украины будет находиться в переходной зоне между двумя атмосферными вихрями: мощным антициклоном над Западной Европой, который постепенно будет усиливать на нас свое влияние, и активным циклоном с северо-востока, влияние которого будет ощущаться только на северо-востоке и в восточных областях 1 и 2 июля. Такое расположение этих вихрей будет обусловливать оживленный ветер, особенно ощутимый сегодня днем в северо-восточной части.

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"Ожидаем умеренно теплую погоду со значительным повышением дневной температуры 3 июля", - говорят синоптики.

Днем ожидается уже +26°...+32° практически по всей Украине, а по югу и Закарпатью - даже выше.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что температура повысится и в Киеве. Однако жара в столице продлится недолго и будет чередоваться с периодами более сдержанной температуры.

В частности, 3-4 июля будет жарко, а 5-6 числа температура снизится. В течение 7 и 8 июля в столице снова будет подпекать, а 9 числа станет свежее.

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