Пассажирам рекомендуют использовать метод упаковки "5-4-3-2-1".

Пока Европейский Союз пытается запретить авиакомпаниям брать с путешественников плату за ручную кладь, туристы придумывают все новые способы уместить все свои вещи для отпуска в один чемодан.

Эксперты британского фэшн-бренда Joe Browns рекомендуют авиапассажирам использовать метод упаковки "5-4-3-2-1". Идея заключается в том, чтобы придерживаться простой формулы: пять верхов, четыре низа, три пары обуви, две сумки и один предмет, предназначенный для конкретного места назначения. Это позволит уместить в один предмет ручной клади до 30 комбинаций нарядов для отпуска, пишет Daily Mirror.

Например, для пляжного отдыха по такой схеме можно взять:

Пять верхних вещей: повседневные майки, легкие блузки и более элегантный верх для ужина.

повседневные майки, легкие блузки и более элегантный верх для ужина. Четыре нижних вещи: шорты, юбки и брюки.

шорты, юбки и брюки. Три пары обуви: для прогулок по городу, для бассейна и для вечернего наряда.

для прогулок по городу, для бассейна и для вечернего наряда. Две сумки: большая сумка для дня и сумка поменьше, когда вам нужно взять только самое необходимое.

большая сумка для дня и сумка поменьше, когда вам нужно взять только самое необходимое. Одна вещь, связанная с местом назначения: купальник для пляжа.

Разумеется, если в чемодане еще остаетсяместо, всегда можно добавить несколько "бонусных" вещей, таких как универсальное платье или накидка для бассейна. Однако меньшее количество вещей даст возможность выбрать чемодан меньшего размера или ограничиться одной сумкой, что позволит избежать дополнительных сборов за ручную кладь или утери багажа при погрузке в самолет.

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Кроме того, модные эксперты советуют путешественникам выбирать вещи, которые имеют многоцелевое назначение. В частности, перед упаковкой стоит оценить, как каждая вещь сочетается с другими, чтобы создать несколько комбинаций.

Другие советы туристам по поводу багажа

Как сообщал УНИАН, ранее бывалая туристка Марго Бигг рассказала о восьми способах взять поменьше вещей в дальнюю поездку – сама она умудряется ездить с ручной кладью в путешествия на несколько месяцев.

В свою очередь, путешественница Моника Хамфрис поделилась другим гениальным фэшн-советом, чтобы уместить все вещи в ручную кладь – она всегда старается брать в поездку вещи одного цвета.

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