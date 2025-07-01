Российские спецслужбы, используя популярные мессенджеры и обещая быстрый заработок, вербуют украинских подростков и молодежь для осуществления различных диверсий. Так, в конце июня СБУ и Нацполиция задержали 19-летнюю девушку. Она, по заказу из РФ, изготовила взрывчатку в "домашних" условиях, спрятала ее в багажнике скутера, а само транспортное средство передала военным в Харькове как "волонтерскую помощь". В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. Девушке, несмотря на возраст, грозит максимальное наказание - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что за совершение такого преступления (ч. 3 ст. 258 УК Украины), а также ряда других особо тяжких, в том числе и посягательство на жизнь военнослужащего, к уголовной ответственности может быть привлечено с четырнадцати лет. При этом, санкция указанной статьи является максимально строгой, ведь предусматривает наказание лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества (или без таковой).

Конечно, согласно части 2 статьи 64 УК Украины: "Пожизненное лишение свободы не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет...", и конфискация имущества к несовершеннолетним применяться не может.

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Однако, несмотря на упомянутые особенности, с четырнадцати лет и до совершеннолетия за особо тяжкие преступления (в том числе и посягательство на жизнь военнослужащего), грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Если же несовершеннолетнему лицу еще не исполнилось четырнадцать, но уже есть одиннадцать лет, согласно части 2 статьи 97 УК Украины, суд применяет принудительные меры воспитательного характера, предусмотренные в части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Украины. Но при условии, что:

1) это лицо совершило деяние, которое подпадает под признаки деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины;

2) это лицо по состоянию своего умственного развития способно осознавать значение своих действий и руководить ими.

Обычно речь о направлении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков до его исправления, но на срок, не превышающий трех лет.

Совершение каких преступлений может приводить к применению принудительных мер воспитательного характера (с одиннадцати лет) и уголовной ответственности (с четырнадцати лет)? Они определены частью 2 статьи 22 УК Украины:

умышленное убийство (статьи 115-117);

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, защитника или представителя лица в связи с деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи, представителя иностранного государства (статьи 112, 348, 379, 400, 443);

умышленное тяжкое телесное повреждение (статья 121, часть третья статей 345, 346, 350, 377, 398);

жестокое обращение с животными (статья 299);

умышленное средней тяжести телесное повреждение (статья 122, часть вторая статей 345, 346, 350, 377, 398);

диверсия (статья 113);

бандитизм (статья 257);

террористический акт (статья 258);

захват заложников (статьи 147 и 349);

изнасилование (статья 152), сексуальное насилие (статья 153);

кража (статья 185, часть первая статей 262, 308), грабеж (статьи 186, 262, 308), разбой (статья 187, часть третья статей 262, 308), вымогательство (статьи 189, 262, 308);

умышленное уничтожение или повреждение имущества (часть вторая статей 194, 347, 352, 378, части вторая и третья статьи 399);

повреждение путей сообщения и транспортных средств (статья 277);

угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна (статья 278);

незаконное завладение транспортным средством (части вторая, третья статьи 289);

хулиганство (статья 296).

Кстати, на общих основаниях подлежат уголовной ответственности и лица пенсионного возраста, за исключением лишь того, что согласно части 2 статьи 64 Уголовного кодекса Украины: "Пожизненное лишение свободы не применяется... к лицам в возрасте свыше 65 лет".

То есть за указанные преступления, как правило, предусмотрены самые суровые виды наказаний. И возраст в таких случаях - не индульгенция.

Владислав Луценко, адвокат ADER HABER Law Firm